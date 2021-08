V Kabulu zaradi padca z letala umrl nogometaš, športnice v strahu uničujejo opremo

V kaosu na letališču v Kabulu, ko so ljudje v paniki plezali celo na letala, ki so že vzletala, je umrl tudi nogometaš mladinske reprezentance Zaki Anwari. Ta je namreč po vzletu padel z ameriškega letala Boeing C-17. Medtem se številne afganistanske športnice, ki ne morejo zapustiti države, bojijo za svoja življenja. Poskušajo izbrisati svojo identiteto, uničujejo pa tudi svojo športno opremo.

Množice ljudi, ki želijo pobegniti iz Afganistana, so se v preteklih dneh zgrnile na letališče v Kabulu. Fotografije in posnetki so v objektiv ujeli kaotične prizore, ko so se nekateri skušali vkrcati kar na premikajoča letala, ki so se pripravljala na vzlet. Med njimi je bil tudi nogometaš afganistanske mladinske reprezentance Zaki Anwari. Po poročanju afganistanske tiskovne agencije Ariana je 19-letni nogometaš mladinske reprezentance v ponedeljek padel z ameriškega Boeinga C-17. Njegovo smrt je potrdil tudi generalni direktorat za šport.

Po poročanju naj bi nogometaš umrl potem, ko se je skušal oprijeti zunanjega dela ameriškega vojaškega letala. Medtem pa je ameriško letalstvo že sporočilo, da že ugotavljajo, kaj se je pred vzletom letala pravzaprav zgodilo. Ameriško letalo je sicer potem ko je na letalo preplavilo na stotine obupanih ljudi iz Kabula odpeljalo približno 640 Afganistancev, kar naj bi bilo več kot petkrat več od predlagane tovorne mase.

Športnicam svetujejo naj uničijo športno opremo in se držijo stran od družbenih omrežij V četrtek je medtem nekdanja kapetanka ženske nogometne reprezentance v Afganistanu Kalida Popal ekipo pozvala, da naj iz varnostnih razlogov, zdaj, ko je Afganistan pod talibansko oblastjo, izbrišejo družbena omrežja ter poskušajo izničiti svojo identiteto. Prav tako jim je svetovala, naj uničijo tudi svojo športno opremo. "Za aktivistko, za nekoga, ki je naredil vse, da bi to identiteto dosegel, je to zelo boleče. Bili smo zelo ponosni, ko smo si prislužili značko na prsih, ko smo imeli pravico igrati in zastopati svojo državo," je dejala. Popalova, ki se trenutno nahaja v Kobenhavnu, je dejala, da so militanti v preteklosti že ubijali, posiljevali in kamenjali ženske, nogometašice. Nogometašice so zaradi tega prestrašene, kaj bi jim lahko prinesla prihodnost.

icon-expand Kalida Popal FOTO: AP

Oglasil se je tudi tiskovni predstavnik Fife, ki je dejal, da delijo zaskrbljenost in sočutje z vsemi tistimi, na katere vplivajo trenutne razmere. "V stiku smo z afganistansko zvezo in drugimi zainteresiranimi stranmi, še naprej bomo spremljali lokalne razmere. Prav tako bomo v naslednjih tednih in mesecih še naprej ponujali našo podporo," je dejal. Podobno, kot Popalova, so svetovali tudi članicam kolesarske zveze. Dejali so jim naj ostanejo doma in naj se za vsako ceno izogibajo objavam na družbenih omrežjih, poroča The Guardian. Te naj bi bile sicer trenutno na varnem, vendar pa ne more nihče zagotoviti, da bo tako tudi ostalo. Neimenovani vir, ki ga navajajo, pravi, da je hitrost, s katero so talibani prevzeli oblast, ženskam preprečila, da bi lahko pobegnile. "V 48 urah se je vse spremenilo. Nikomur ni uspelo pobegniti. Če bi imeli vsaj en teden, bi jih poslali v sosednje države, vendar pa se je vse zgodilo istega dne," je dejal. Že pretekli mesec so kolesarke izrazile skrb, da bi talibani prevzeli oblast ter jim prepovedali kolesarjenje. "Molim, da bi bila dežela varen kraj za takšne ženske, kot smo me ter da bi lahko kolesarile po ulicah," je dejala ena med njimi ter dejala, da talibanske skupine ženskam ne bodo nikoli dovolile niti študija, dela ali zaposlitve. Zato je prepričana, da jim tudi kolesariti ne bodo dovolili.

