V Kairu se pripravljajo na povorko faraonov, mumije bodo prevažali v zlatih kočijah

Mumificirane posmrtne ostanke 22 staroegipčanskih faraonov bodo v soboto v veličastni povorki po ulicah Kaira prepeljali v novo počivališče. Posmrtne ostanke 18 kraljev in štirih kraljic bodo, razvrščene po starosti, prevažali na ločenih vozilih, okrašenih v staroegipčanskem slogu, v procesiji, imenovani "Zlata parada faraonov". Ostanke bodo iz egiptovskega muzeja v centru Kaira, kjer so počivali desetletja, prepeljali v Narodni muzej egiptovske civilizacije, ki so ga odprli leta 2017 na jugu mesta.

icon-expand Kairo se pripravlja na razkošno "Zlato parado faraonov". FOTO: Dreamstime

V soboto bodo mumije Ramzesa Velikega in 21 njegovih kolegov faraonov sodelovale v slavnostnem dogodku, ki ga organizira egiptovsko ministrstvo za turizem in starine. V javnost so pricurljale informacije, da bodo v praznovanje vključeni kočije s konjsko vprego in zbori, ki bodo prepevali v starodavnih jezikih, na povorki pa naj bi se pojavile tudi znane filmske zvezde in politiki, vendar oblasti uradne podrobnosti dogodka hranijo v visoki tajnosti. "Presenečenje je," je za CNN povedal Ahmed Ghoneim, izvršni direktor Narodnega muzeja egiptovske civilizacije, institucije, ki bo novo in obenem zadnje počivališče mumij. Kljub temu je takšen dogodek težko prirediti kot presenečenje, še posebej, ker so pred kratkim potekale generalne vaje v središču Kaira. Navdušeni Egipčani so posneli fotografije po meri izdelanih vozil mumij, okrašenih z zlatimi starodavnimi motivi, in jih naglo naložili na družbena omrežja.

Procesija se bo začela v soboto ob 18. uri po lokalnem času in bo strogo varovana. Spremljali jo bodo glasba in nastopi domačih umetnikov, celotno dogajanje pa bo v neposrednem prenosu prenašala državna televizija. V novem domovanju bodo mumije nastanjene v "nekoliko modernejših vitrinah," je dejala Salima Ikram, profesorica egiptologije na ameriški univerzi v Kairu. "Temperatura in vlažnost bosta boljši kot v starem muzeju," je dodala Ikramova, ki je tudi strokovnjakinja za mumifikacijo. Faraoni in kraljice bodo čez Kairo potovali v zlatih kočijah, vsak v svoji. Vsaka kočija bo ustrezno zavarovana, tako da bodo lahko čim varneje opravili štiridesetminutno pot skozi Kairo. Večina od 22 mumij je bila na ogled od začetka 20. stoletja v egiptovskem muzeju na trgu Tahrir. Od petdesetih let 20. stoletja so bile razstavljene v majhni sobi, druga ob drugi, brez razlagalnih oznak. Pred selitvijo bodo mumije ustrezno zaščitili. V svojem novem domu bodo razstavljene ločeno, vsaka poleg sarkofaga in v nekaterih primerih tudi kipa, v okolju, ki bo spominjalo na podzemne kraljeve grobnice. Na eksponatih bodo oznake z biografijo vladarja. "Mumije bodo prvič razstavljene na čudovit način, pa tudi v izobraževalne namene," je dejal egiptolog Zahi Hawass.

icon-expand Vhod v Veliki tempelj Ramzesa II. v kraju Abu Simbel. Tudi njegovi posmrtni ostanki bodo prepeljani v novo počivališče. FOTO: AP

Dvorana mumij bo nudila edinstveno muzejsko izkušnjo. "Celotna ideja ni samo mumija, ampak je način, kako prikazati mumijo. To pa dosežemo tako, da pripovedujemo zgodbo. To je okolje, to je ambient, ki ga doživite, ko vstopite," je dodal Ghoneim. Ghoneim pravi, da bodo obiskovalci, ki vstopijo v dvorano kraljevskih mumij, doživeli nekaj podobnega kot ob vstopu v grobnico v Dolini kraljev. Vsaki mumiji bodo priložene vse stvari, odkrite ob njej, vključno s krstami. Dvorano kraljevskih mumij bodo za javnost odprli 18. aprila. Faraonovo prekletstvo V naslednjih mesecih bi morali v Egiptu nedaleč od piramid v Gizi odpreti še en muzej, Veliki egiptovski muzej. V njem bodo tudi faraonske zbirke, vključno z mumificiranimi ostanki Tutankamona. V grobnici mladega vladarja, ki je v 14. stoletju pred našim štetjem za kratek čas zasedel prestol, odkrili so ga leta 1922, se je skrivalo pravo bogastvo, vključno z zlatom in slonovino. Tako imenovano "faraonovo prekletstvo" se je pojavilo po izkopavanju njegovega groba v letih 1922 in 1923. Glavni financer izkopavanj, britanski Lord Carnarvon, je umrl zaradi sepse nekaj mesecev po odprtju groba, kmalu zatem pa je umrl tudi eden od prvih obiskovalcev groba. Ker parada poteka le nekaj dni po tem, ko se je v Egiptu zgodilo več nesreč, so nekateri na družbenih omrežjih ugibali, da je bližajoča se selitev mumij obudila staro prekletstvo. V Egiptu se je nedavno zgodila železniška nesreča, ki je terjala mnoga življenja, več je bilo tudi ranjenih. Naslovnice svetovnih medijev pa je polnila tudi ladijska nesreča tovorne ladje Ever Given, ki je nasedla v Sueškem prekopu in ga skoraj teden dni blokirala. Tako Hawass kot Ikramova zavračata kakršno koli povezavo med procesijo mumij in nedavnimi dogodki.

"Veste, da imajo vsi radi take zgodbe," je dejala Ikramova. "Stvari tako postanejo bolj dramatične."