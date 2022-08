V Kaliforniji divja največji letošnji požar: Zgorelo je že 21.000 hektarjev

Več kot 2000 prebivalcem so oblasti zaradi požara, ki je izbruhnil v petek, odredile evakuacijo, še 200 pa so jih opozorili na to možnost. Večina prizadetih je iz okrožja Siskiyou, ki meji na zvezno državo Oregon.

Minuli konec tedna je skupno zgorelo 21.000 hektarjev površin. Kalifornijski guverner Gavin Newsom je v soboto na tem območju razglasil izredne razmere, rekoč da je ogenj "uničil domove" in "ogrozil kritično infrastrukturo".

Meteorologi so sedaj zaskrbljeni predvsem zaradi morebitnih neviht, ki bi se lahko razvile v torek zvečer. Udari strel bi namreč lahko zanetili še nove požare, saj so gozdovi izredno suhi. Bojijo se tudi močnejšega vetra, ki bi ogenj raznesel v vse smeri. Po drugi strani pa bi dim lahko znižal temperature in nevtraliziral nevihte.

V nedeljo se je z ognjenimi zublji borilo skoraj 650 gasilcev. Gre samo za enega v nizu požarov, ki te dni gorijo v Kaliforniji.

Gasilci se še vedno bojujejo z ognjem v bližini Nacionalnega parka Yosemite v osrednji Kaliforniji, kjer se je bilo minuli teden prisiljeno evakuirati 6000 ljudi, 41 poslopij pa je bilo v požaru uničenih. Ta požar je sicer trenutno pod nadzorom.

Kalifornija se v minulih letih sooča s hudimi sušnimi razmerami, pred tamkajšnjimi gasilci pa je predvidoma še nekaj mesecev bojevanja z ognjenimi zublji.