V kalifornijskih požarih zgorelo območje, večje od Pariza

Požara Eaton in Palisades sta zaradi opustošenja, ki sta ga povzročila v Los Angelesu, uradno postala najbolj uničujoča požara v zgodovini južne Kalifornije. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na 25, 13 ljudi še vedno pogrešajo. Zaradi napovedanega močnega vetra je Nacionalna meteorološka služba ponovno izdala opozorilo o posebno nevarnih razmerah za dele Los Angelesa in Venture, ogroženih je več kot šest milijonov ljudi.

V požarih v Los Angelesu je po zadnji podatkih Cal fire umrlo najmanj 25 ljudi – devet v požaru Palisades in 16 v požaru Eaton. Zadnja identificirana žrtev požara v Eatonu je 84-letni moški iz Altadene, ki je umrl na svojem domu, poroča CNN. Še vsaj 13 ljudi je pogrešanih. Zaradi opustošenja, ki sta ga povzročila požara Eaton in Palisades, ju je Cal Fire uvrstil med najbolj uničujoča požara v zgodovini južne Kalifornije. Eaton je zajel več kot 5600 hektarjev in uničil 7000 zgradb. Umrlo je 16 ljudi. V Palisadesu pa je zgorelo več kot 9300 hektarjev in 5000 zgradb. Umrlo je najmanj devet ljudi. Skupno območje, ki so ga uničili požari Palisades, Eaton in Hurst, je veliko približno 155 kvadratnih kilometrov, kar je več od velikosti Pariza. Doslej je za najbolj smrtonosni požar v južni Kaliforniji veljal požar Cedar, ki je tam divjal oktobra 2003. V njem je zgorelo 3000 zgradb in umrlo 15 ljudi v okrožju San Diego.

Veter se znova krepi, za jug Kalifornije izdano opozorilo o posebej nevarni situaciji Gasilci se v boju z gozdnimi požari soočajo z zahtevnimi razmerami, dodatne skrbi pa jim povzroča močan veter, ki naj bi se po napovedih vremenoslovcev v noči s torka na sredo še okrepil. Nacionalna meteorološka služba (NWS) je v sredo ponovno izdala opozorilo o posebno nevarnih razmerah za dele Los Angelesa in Venture, saj tam pričakujejo sunkovit veter. Opozorila so bila v torek zaradi vetra, ki je bil šibkejši od pričakovanega, namreč preklicana.

Čeprav se pričakuje, da veter danes ne bo tako močan, kot je bil prejšnji teden, bi lahko v višjih legah presegel hitrost 80 kilometrov na uro, kar bi lahko povzročilo hitro in nenadzorovano širjenje novih požarov, opozarjajo vremenoslovci. Nacionalna meteorološka služba v Los Angelesu prebivalce v okrožju poziva, naj ostanejo v visoki pripravljenosti. Po podatkih CNN je ogroženih več kot 6 milijonov ljudi v več okrožjih v južni Kaliforniji, vključno z mesti zunaj okrožja Los Angeles, kot so Anaheim, Riverside, San Bernardino in Oxnard. Zdravstveni organi tudi opozarjajo, naj ljudje na območjih, ki jih je zajel pepel, nosijo ustrezne dihalne maske in se tako zaščitijo pred morebitnimi zdravstvenimi težavami. Obvestilo o prahu in pepelu, ki ga prinaša veter, zajema skoraj 17 milijonov prebivalcev in velja do 19. ure v sredo.

Policija prijela 14 ljudi Požar Palisades je po podatkih Cal Fire omejen za 18 odstotkov, požar Eaton pa za 35 odstotkov. Požar v okrožju Ventura je zdaj 47-odstotno omejen, požar Hurst pa je že skoraj povsem omejen (97 odstotkov). V povezavi z gozdnim požarom Pacific Palisades je policija v Los Angelesu aretirala 14 ljudi. Po njihovih besedah gre za tri omembe vredne aretacije osumljencev požiga, ostal kazniva dejanja pa segajo od neupoštevanja policijske ure in lažnega predstavljanja za gasilce in policiste do vandalizma in vlomov. "Plenjenje ni samo kaznivo dejanje zoper premoženje; evakuiranim prebivalcem tudi jemlje občutek varnosti in tega ne bomo tolerirali," je na novinarski konferenci opozoril predstavnik policije Steve Embrich.

Zaradi opustošenja, ki sta ga povzročila požara Eaton in Palisades, ju je Cal Fire uvrstil med najbolj uničujoča požara v zgodovini južne Kalifornije. FOTO: AP icon-expand

Losangeleški gasilci med kadrovsko najbolj podhranjenimi v ZDA Po poročanju CNN so sicer losangeleški gasilci (LAFD) med kadrovsko najbolj podhranjenimi v ZDA. Kljub temu, da se nahajajo na enem najbolj požarno nevarnih območij v državi, imajo manj kot enega gasilca na 1000 prebivalcev. Mesta, kot so Chicago, Dallas in Houston, imajo na enako število prebivalcev dva gasilca. "Povedal bom tisto, česar drugi ne morejo," je dejal Freddy Escobar, predsednik mestnega gasilskega sindikata in gasilski veteran. "Če ukinemo eno pozicijo, če zapremo eno postajo, bodo prebivalci Los Angelesa plačali največjo ceno in nekdo bo umrl."

Fotografije prebivalcev v nekaterih soseskah, ki poskušajo svoje domove rešiti z vrtnimi cevmi, brez gasilcev na vidiku, so sprožile razprave o tem, ali bi se morale mestne oblasti bolje organizirati pri odzivu in nameniti več v sredstev gasilskim službam. Pojavljajo se tudi vprašanja o tem, kaj morajo storiti, da se pripravijo na morebitni naslednji podoben scenarij. Po mnenju strokovnjakov sicer nobena gasilska enota na svetu ne bi bila sposobna obvladati tako "popolne mešanice pogojev", ki so pripeljali do uničujočih požarov v Los Angelesu.