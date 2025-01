V Kaliforniji izbruhnil nov požar, evakuirati se mora okoli 31.000 ljudi

Najnovejši požar je izbruhnil več kot 60 kilometrov stran od požarov Eaton in Palisades, ki divjata že tretji teden. Po podatkih kalifornijskega ministrstva za gozdarstvo in protipožarno zaščito je požar, ki je prizadel okrožji Los Angeles in Ventura, požgal več kot 10.000 hektarjev, do srede zvečer pa je bil 14-odstotno omejen.

K sreči ni bila uničena ali poškodovana nobena zgradba, je na tiskovni konferenci v sredo zvečer povedal poveljnik gasilcev okrožja Los Angeles Anthony Marrone.