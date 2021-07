V Kaliforniji kamere ujele ognjeni tornado

Ognjeni tornado, znan tudi pod imenom ognjeni vrag ali ognjeni vrtinec, je redek fenomen, pri katerem ogenj ob ustreznih pogojih – predvsem gre za temperaturo zraka in zračne tokove – pridobi zmožnost navpičnega vrtinčenja in oblikuje tornadu podoben vrtinec. Večina največjih ognjenih vrtincev vznikne iz gozdnih požarov kot posledica dviganja toplega zraka in kroženja zračnih tokov navzgor. Običajno so ti vrtinci visoki od 10 do 50 metrov in široki nekaj metrov, obstojni pa so le nekaj minut.