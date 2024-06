V Kaliforniji pogorel znameniti, skoraj 100 let star hotel

"Ekipe so skušale požar ustaviti v tretjem in četrtem nadstropju, a se je požar še naprej širil zunaj našega dosega," je za Sacramento Bee pojasnil Kyle Heggstrom , poveljnik gasilcev v Marysvillu. Dodal je, da so se gasilci z ognjem borili dobri dve uri, nato pa so uradniki ocenili, da gibanje v zgradbi ni več varno.

Gasilci so pred hotel Marysvill prihiteli v soboto okoli 22. ure in skušali rešiti 98 let staro zgradbo. Kljub njihovim naporom so ognjeni zublji požgali notranjost stavbe in pustili le "okostje".

132 spalnic, veliko preddverje, bronasti lestenci in različice perzijskih preprog

Hotel je bil v jurijanskem arhitekturnem slogu zgrajen leta 1926, zasnoval pa ga je Edward Glass, arhitekt iz San Francisca, ki je delal na projektih za medijskega magnata Williama Randolpha Hearsta. Stavba naj bi bila sicer glede na zgodovinsko poročilo o razvoju regije "praktično varna pred požari".

Gradnja je stala približno 466.000 evrov, stavba pa je imela 132 spalnic in preddverje z velikimi strešnimi okni iz jantarjevega stekla, bronastimi lestenci in različicami perzijskih preprog iz New Yorka. Tako The Guardian povzema članek Western Hotel Reporterja o zgradbi iz leta 1926. V članku so hotel označili za izredni dosežek na širšem območju. "Da so zgradbo postavili, so se združili prebivalci dveh okrožij in nanjo so upravičeno ponosni," je zapisano.

Desetletja so v hotelu želele bivati filmske zvezde, športniki in politiki. Hotelska plesna dvorana pa je bila znana po lebdečem plesišču, kar je Sacramento Bee opisal kot "tehnično čudo". Od poznih 80. let pa je bila stavba sicer prazna, saj so hotel Marysville zaprli. Od leta 1992 je imelo posestvo pet različnih lastnikov, a hotela nihče ni uspel "spraviti v red".

Zadnji lastniki Urban Smart Growth so želeli v stavbi urediti stanovanja in maloprodajne prostore. Vendar pa je direktor podjetja lani umrl, stavbo pa so dali na prodaj. Ker je bila stavba potrebna obnove, so jo prodajali za okoli 860.000 evrov, še poroča The Guardian.