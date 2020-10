Največji požar v zgodovini Kalifornije uničil že več kot 405.000 hektarjev

V vinorodni regiji Napa Valley je zmanjševanje sunkov vetra pozno v nedeljo in zgodaj zjutraj v ponedeljek pomagalo gasilcem, da so uspeli zajeziti tako imenovani požar Glass. Ob koncu tedna jim je zajezitev onemogočalo prav slabo vreme z močnimi sunki vetra, poroča Reuters .

405.000 hektarjev je po ameriški merski enoti enako enemu milijonu akrov, prav zato so požar akademiki označili za "giga" požar. Izraz so skovali, da bi opozorili na naraščajočo prisotnost in obseg velikih požarov na zahodu ZDA.

Avgustovski požarni kompleks, ki je zagorel v in okoli nacionalnega gozda Mendocino med Napo in Oregonom, je v ponedeljek presegel velikost 405.000 hektarjev. S tem je postal večji od vseh kalifornijskih požarov med letoma 1932 in 1999 skupaj, poroča Reuters .

Pri bistveno manjšem požaru Glass sicer niso poročali o resnejših poškodbah, toda v Napi in sosednjem okrožju Sonoma je bilo uničenih skoraj 1500 domov in drugih zgradb, vključno z vsaj dvema vinskima kletema.

V kalifornijskih požarih od januarja uničenih skoraj 8.700 objektov

Od januarja so požari po vsej Kaliforniji požgali več kot 1.618.742 hektarjev, kar je dvakrat več kot letni rekord Kalifornije iz leta 2018. Večina površin je bila požgana poleti, ko so požari izbruhnili po celotni zahodni obali ZDA, predvsem zaradi izjemno visokih temperatur, močnega vetra in strel med suhimi nevihtami.

V kalifornijskih požarih je od januarja skupaj umrlo 31 ljudi, uničenih je bilo skoraj 8.700 objektov. Samo požar Avgustovski kompleks, ki ga je 17. avgusta sprožila strela, je požgal dvakrat več pokrajine kot prejšnji rekordni Mendocino iz leta 2018, ko je pogorelo skoraj 187.000 hektarjev površine.

Z ognjem se trenutno bori 2.400 ljudi, med njimi so tudi vojaki iz nacionalne garde ter gasilci iz Teksasa in New Jerseyja. Po poročanju kalifornijskega ministrstva za gozdarstvo in požarno zaščito so v letu 2020 zabeležili kar pet od 20 največjih požarov v Kaliforniji.