Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V Kaliforniji se ponovno širijo požari v naravi

Los Angeles, 20. 05. 2026 09.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Požari v Kaliforniji

V ameriški zvezni državi Kaliforniji se je začel vrhunec požarne sezone. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17.000 ljudi, poroča televizija NBC. Gori tudi na nenaseljenem otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije.

Požar Sandy je izbruhnil v ponedeljek zjutraj po krajevnem času blizu mesta Simi Valley v okrožju Ventura, ki meji na Los Angeles.

S ognjem se je v torek borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Gasilska služba okrožja Ventura je sporočila, da se je požar nevarno hitro razširil ter ogrožal hiše in infrastrukturo, čeprav so se razmere kasneje ob ugodnejših vetrovnih pogojih nekoliko umirile, poroča CBS News.

Po podatkih gasilske službe je ogenj do torka uničil več kot pet kvadratnih kilometrov suhega grmičevja in najmanj eno hišo.

Vzrok požara še preiskujejo. Glede na navedbe policije v mestu Simi Valley bi ga lahko zanetil traktor, ki je po nesreči udaril v kamen, kar naj bi sprožilo iskre in nato požar.

Guverner Gavin Newsom je v ponedeljek dejal, da je Kalifornija pridobila subvencijo zvezne agencije za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) za okrepitev odziva. Županja Los Angelesa Karen Bass pa je sporočila, da je mestna gasilska služba razporedila sile za pomoč pri odzivu, vendar se ne pričakuje, da bi požar dosegel približno 20 kilometrov oddaljeni Los Angeles.

Gasilci se borijo tudi z obsežnim požarom na otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije, ki je zajel skoraj 60 kvadratnih kilometrov površin. Zanetil naj bi ga mornar, ki je nasedel na otoku, nato pa skušal opozoriti mimovozeča plovila s signalno raketo, ki je morda sprožila požar, navaja ABC News.

Požar, ki ga gasilci nimajo pod nadzorom, je uničil dva manjša objekta in k evakuaciji prisilil 11 zaposlenih v tamkajšnjem parku. Otok Santa Rosa ni stalno naseljen, je pa priljubljena točka za kampiranje in pohodništvo, znana po svoji edinstveni flori in favni.

KALIFORNIJA POŽAR NARAVA

Odšla z motorjem po Iranu, končala v zloglasnem zaporu Evin

24ur.com Razglasili izredne razmere: ognjeni inferno z domov pregnal na tisoče ljudi
24ur.com Zaradi požara v Kaliforniji evakuirali več tisoč ljudi
24ur.com Požar v Kaliforniji še vedno divja, oblasti aretirale požigalca
24ur.com Prej in potem: takšno razdejanje so pustili požari v Kaliforniji
24ur.com Požar v Los Anglesu se je hitro razširil, evakuirali več tisoč prebivalcev
24ur.com Pri Los Angelesu izbruhnil nevaren požar, evakuirali več tisoč ljudi
24ur.com Divjanje ognjenih zubljev po Kaliforniji četrto najhujše v zgodovini
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
zadovoljna
Portal
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
vizita
Portal
Življenje z diagnozo: kako si pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
Vzroki za povišane trigliceride pri osebah z normalno težo
Vzroki za povišane trigliceride pri osebah z normalno težo
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
cekin
Portal
V Ljubljani parkiranje postaja luksuz: za parkirno mesto skoraj 70.000 evrov
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kako ne bankrotirati zaradi položnic za elektriko?
Kako ne bankrotirati zaradi položnic za elektriko?
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713