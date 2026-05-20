V Kaliforniji se ponovno širijo požari v naravi

Požar Sandy je izbruhnil v ponedeljek zjutraj po krajevnem času blizu mesta Simi Valley v okrožju Ventura, ki meji na Los Angeles.

S ognjem se je v torek borilo 750 gasilcev s pomočjo helikopterjev. Gasilska služba okrožja Ventura je sporočila, da se je požar nevarno hitro razširil ter ogrožal hiše in infrastrukturo, čeprav so se razmere kasneje ob ugodnejših vetrovnih pogojih nekoliko umirile, poroča CBS News.

Po podatkih gasilske službe je ogenj do torka uničil več kot pet kvadratnih kilometrov suhega grmičevja in najmanj eno hišo.

Vzrok požara še preiskujejo. Glede na navedbe policije v mestu Simi Valley bi ga lahko zanetil traktor, ki je po nesreči udaril v kamen, kar naj bi sprožilo iskre in nato požar.

Guverner Gavin Newsom je v ponedeljek dejal, da je Kalifornija pridobila subvencijo zvezne agencije za posredovanje v izrednih razmerah (Fema) za okrepitev odziva. Županja Los Angelesa Karen Bass pa je sporočila, da je mestna gasilska služba razporedila sile za pomoč pri odzivu, vendar se ne pričakuje, da bi požar dosegel približno 20 kilometrov oddaljeni Los Angeles.

Gasilci se borijo tudi z obsežnim požarom na otoku Santa Rosa ob južni obali Kalifornije, ki je zajel skoraj 60 kvadratnih kilometrov površin. Zanetil naj bi ga mornar, ki je nasedel na otoku, nato pa skušal opozoriti mimovozeča plovila s signalno raketo, ki je morda sprožila požar, navaja ABC News.

Požar, ki ga gasilci nimajo pod nadzorom, je uničil dva manjša objekta in k evakuaciji prisilil 11 zaposlenih v tamkajšnjem parku. Otok Santa Rosa ni stalno naseljen, je pa priljubljena točka za kampiranje in pohodništvo, znana po svoji edinstveni flori in favni.