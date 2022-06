V Kaliforniji strmoglavilo letalo s petimi marinci na krovu

Nesreča se je zgodila v sredo med usposabljanjem, je za AP povedal tiskovni predstavnik major Mason Englehart. Los Angeles Times in CBS News sta poročala, da so pri strmoglavljenju umrli štirje marinci, usoda petega pa je trenutno neznana.

Zapisali so še, da sodelujejo z reševalci in preiskovalci nesreče, da bi ugotovili, zakaj je prišlo do nesreče.

Bell Boeing V-22 Osprey je ameriški hibridni zrakoplov, ki lahko vzleta in pristaja kot helikopter in leti kot propelersko letalo. Ko vzleti, se namreč naklon glavnih rotorjev spremeni za 90 stopinj in postane letalo, ki lahko leti s skoraj dvakrat večjo hitrostjo in ima precej večji domet kot običajni helikopterji.