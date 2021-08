V kalifornijskem nacionalnem gozdu našli mrtve člane družine

Na oddaljenem območju nacionalnega gozda Sierra, na pohodniški poti v okrožju Mariposa, so našli člane kalifornijske družine, ki so umrli v nepojasnjenih okoliščinah. Gre za očeta, mater, njuno enoletno hčerko in družinskega psa. Za pogrešane jih je v ponedeljek zvečer prijavila družinska prijateljica.

Iskalne ekipe so v torek v bližini vhoda v kalifornijski nacionalni park Sierra našle avto pogrešane družine, nekaj manj kot dva kilometra stran pa so našli še trupla družinskih članov in psa. Na oddaljenem območju sicer ni mobilnega signala, poročajo mediji. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Vzrok smrti družinskih članov zaenkrat ostaja nejasen. "Ničesar še nismo izključili," je povedala Kristie Mitchell, predstavnica šerifovega urada okrožja Mariposa. Območje, kjer so našli družino, so v sredo nekaj časa obravnavali kot nevarno območje. Preiskovalci so raziskovali, ali bi bili za tragedijo lahko odgovorni ogljikov monoksid, izpostavljenost plinu iz rudnikov na tem območju ali strupene alge. Nepremičninska agentka okrožja Mariposa, Sidney Radanovich, družinska prijateljica, je povedala, da je bil pokojni oblikovalec programske opreme s sedežem v San Franciscu, ki se je "zaljubil v območje Mariposa" in tam kupil več domovanj. Žrtvi sta bili tudi navdušena pohodnika. "Bila sta tako ljubeč par, res sta se imela rada," je še povedala. Nacionalni gozd Sierra je ameriški nacionalni gozd, ki se nahaja na zahodnem pobočju osrednje Sierre Nevade v osrednji Kaliforniji, na severozahodu ga omejuje narodni park Yosemite, na jugu pa narodni park Kings Canyon. Gozd je znan po gorski pokrajini in čudovitih jezerih.