V Kanadi aretirali moškega, ki je na različnih lokacijah ustrelil več ljudi

Policija je bila o "več primerih streljanja" obveščena nekaj čez 6. uro zjutraj po lokalnem času. Več napadov naj bi se zgodilo v središču mesta Langley, mestu v kanadski provinci Britanska Kolumbija, o še enem incidentu pa so poročali iz okrožja mesta, poroča Reuters.

Policija je nato potrdila, da so enega moškega aretirali malo pred 7. uro zjutraj po lokalnem času, a dodala, da še vedno ugotavljajo, če je osumljenec deloval sam. Ljudi so obvestili, naj se izogibajo centru mesta. "Osumljenec je v priporu, a nujni alarm bomo prekinili šele, ko izključimo možnost, da so streljali tudi drugi napadalci," je dejala predstavnice zvezne policije v Langleyju Rebecca Parslow.