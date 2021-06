V Kanadi odkrili še eno množično grobišče

Do odkritja je prišlo potem, ko so konec maja našli posmrtne ostanke 215 otrok, pokopanih v bližini indijanske rezidenčne šole Kamloops v Britanski Kolumbiji v Kanadi. Avtohtoni voditelji in preživeli obiskovalci rezidenčne šole v Kanadi so pozvali uradnike, naj po odkritju posmrtnih ostankov otrok temeljito preučijo vse nekdanje rezidenčne šole v državi.