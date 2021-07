V Kanadi odkrili skoraj 200 novih neoznačenih grobov otrok

Na jugu Kanade so odkrili novo množično grobišče ob še enem nekdanjem katoliškem internatu za staroselce. Strokovnjaki ocenjujejo, da so našli še 182 neoznačenih grobov otrok, starih od sedem do 15 let. Novo odkritje neoznačenih grobov na predvečer državnega praznika v Kanadi, ki ga praznujejo 1. julija, je sprožilo pozive k odpovedi državnih praznovanj.

Šolo St. Eugene v kraju Cranbrook v Britanski Kolumbiji je v imenu zvezne vlade od leta 1912 do začetka 70. let prejšnjega stoletja upravljala katoliška cerkev. Ostanke 182 ljudi v bližini nekdanje rezidenčne šole v Britanski Kolumbiji so odkrili včeraj, strokovnjaki pa so sporočili, da so bili številni grobovi plitki, na globini le enega metra.

icon-expand To odkritje še povečuje število neoznačenih grobišč po Kanadi. FOTO: Profimedia

To odkritje še povečuje število neoznačenih grobišč po Kanadi, staroselski voditelji pa pričakujejo, da jih bodo ob nadaljevanju preiskav našli še več, poroča BBC. Že pred tem so v Kanadi odkrili posmrtne ostanke 215 otrok v nekdanjem internatu v Kamloopsu v Britanski Kolumbiji in 715 grobov pri šoli v kraju Marieval. Včerajšnje odkritje se je zgodilo ravno na predvečer kanadskega državnega praznika, ki zaznamuje datum leta 1867, ko so se tri britanske kolonije pridružile kanadskemu gospostvu. Številni staroselci sicer tega državnega praznika niso nikoli priznali, takšen odnos pa se je v zadnjem času, ko so odkrivali grobišča, prenesel še na mnoge druge.

icon-expand Veliko kipov oseb, ki so povezani z grobišči, je bilo tarča vandalizma. FOTO: Profimedia

Občine po vsej Kanadi so odpovedale praznovanja, kipi oseb, ki so povezane s temi 'šolami groze', pa so bili uničeni ali so jih odstranili. Po odkritju grobišč pogorelo že osem cerkva Premier Justin Trudeau je na novinarski konferenci dejal, da so ta grozljiva odkritja Kanadčane prisilila, da se ozrejo na zgodovinske krivice, ki so jih trpeli staroselci. Vse je pozval k sodelovanju v postopku sprave in zavrnil vandalizem ter domnevne požige cerkva v državi. Zgodaj v sredo sta namreč zagoreli še dve cerkvi v krajih Edmonton in Halifax. Policija možnost požiga še preiskuje.

Skupno je v sumljivih okoliščinah požar uničil že osem cerkva. V avtohtonih skupnostih na zahodu Kanade sta v soboto zgodaj pogoreli dve katoliški cerkvi. Požari v cerkvi sv. Anne in cerkvi Chopaka so se v Britanski Kolumbiji začeli v razmaku ene ure, policisti pa so dejali, da sta bili obe zgradbi popolnoma uničeni. Tudi te požare so obravnavali kot sumljive. Prejšnji ponedeljek sta bili v požarih uničeni še dve katoliški cerkvi v provinci. "Preiskave prejšnjih požarov in teh dveh novih požarov potekajo brez aretacij ali obtožb," je takrat dejal poročnik kanadske policije Jason Bayda. Škof cerkve Svetega Pavla Paul Terrio je dejal, da so ob pogoreli cerkvi v Morinvillu žalostni. Pozval je k "molitvam in podpori za naše brate in sestre iz župnije Morinville, ko trpijo zaradi izgube svoje zelo lepe in zgodovinske župnijske cerkve." Edmontonski nadškof Richard Smith pa je na spletu objavil video sporočilo, v katerem je novico o pogorelih cerkvah označil za "srce parajočo" in pozval k molitvam za župljane Svetega Jeana Baptista. Povedal je tudi, da nadškofija sodeluje z župniki in policijo pri protokolih za preprečevanje požarov.

icon-expand Požig cerkve v Kanadi. FOTO: Profimedia

Okoli 150 tisoč mladih Indijancev, Inuitov in Metisov so v 139 internatih po državi, ki jih je v imenu vlade upravljala katoliška cerkev, prisilno šolali od konca 19. stoletja do devetdesetih let prejšnjega stoletja. Tam so bili izolirani od svojih družin ter odrezani od svojega jezika in kulture. Učence so pogosto tudi fizično in spolno zlorabljali. Po podatkih posebne komisije za iskanje resnice in spravo je v njih umrlo več kot 4000 otrok, vendar točno število ni znano. Komisija je ugotovila, da je Kanada nad staroselci izvedla kulturni genocid, leta 2008 pa se je kanadska vlada uradno opravičila za strahote.