V Kanadi odpovedali let zaradi otroka, ki ni nosil maske

V času koronakrize je priporočljivo, nekje celo obvezno, nositi maske. A povsod je potrebna zdrava pamet. BBCnamreč poroča o incidentu, ki se je zgodil na enem izmed letal v Kanadi. Šlo je za jutranji let iz mesta Calgary v Toronto, ki so ga odpovedali, ker otrok ni nosil maske. Vsi potniki so zato morali izstopiti iz letala.

In kaj se je dogajalo? Safwan Choudhry je povedal, da je letalska družba WestJet želela, da bi njihov 19-mesečni otrok nosil masko, a deklica ni nehala jokati. "Česa takega še nisem doživel,"je povedal Choudhry. Kot je pojasnil, je njegova triletna hčerka pred vzletom jedla malico, ko so se jim približale stevardese in prosile, naj oba otroka nosita masko. Dodal je, da sta z ženo oba imela maski. Stevardese naj bi vprašal, ali lahko hčerka poje do konca, a naj bi mu rekle, da imajo "politiko ničelne tolerance"ter da ne bodo zaprli vrat letala, če si ne nadene maske. Choudhry se je strinjal, da si bo masko takoj nadela. Povedal je, da si je po nekaj prigovarjanja triletnica masko le nadela. "A z najmlajšo je bilo težko, bila je histerična,"je povedal in dodal, da je bila tako histerična, da je bruhala.

Zaposleni pri WestJetu naj bi bili zelo agresivni, in naj bi mu rekli, da mora celotna družina, ker najmlajša ne nosi maske in je preveč vznemirjena, da bi jo nosila, oditi. Rekli naj bi mu tudi, da bodo, če ne bodo odšli, poklicali policijo, ki jih bo aretirala, obtožila in lahko pristanejo v zaporu. Choudhry je povedal, da sta bila z ženo spoštljiva in na koncu so se dogovorili, da bodo odšli. Pozneje naj bi izvedel, da morajo v skladu s kanadsko prometno politiko masko nositi samo otroci, starejši od dveh let, zato je njegovemu 19-mesečnemu otroku ne bi bilo treba imeti.