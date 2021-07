V Kanadi pri nekdanjem internatu za staroselce našli nove grobove

Na jugu Kanade so konec junija odkrili množično grobišče ob še enem nekdanjem katoliškem internatu za staroselce. Šolo St. Eugene v kraju Cranbrook v Britanski Kolumbiji je v imenu zvezne vlade od leta 1912 do začetka 70. let prejšnjega stoletja upravljala katoliška cerkev. Strokovnjaki so v bližini rezidenčne šole našli 182 neoznačenih grobov otrok, starih od sedem do 15 let, o čemer smo že poročali.

Otroci izolirani od svojih družin, pogosto fizično in spolno zlorabljeni

Okoli 150.000 mladih Indijancev, Inuitov in Metisov so v 139 internatih po državi, ki jih je v imenu vlade upravljala katoliška cerkev, prisilno šolali od 19. stoletja pa vse do 90. let prejšnjega stoletja. Tam so bili izolirani od svojih družin ter odrezani od svojega jezika in kulture. Učence so pogosto fizično in spolno zlorabljali.

Po podatkih posebne komisije za iskanje resnice in spravo je v njih umrlo več kot 4000 otrok, vendar točno število ni znano. Komisija je ugotovila, da je Kanada nad staroselci izvedla kulturni genocid, kanadska vlada pa se je leta 2008 uradno opravičila za dogajanje.