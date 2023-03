V Kanadi tovornjak zapeljal v pešce, dve osebi umrli

Iz mesta Amqui v kanadskem Quebecu poročajo o tragediji. 38-letni voznik tovornjaka je zapeljal v pešce, pri tem sta umrli dve osebi, devet je ranjenih, poroča BBC. Umrla naj bi moška, stara 70 in 60 let. Kanadski mediji so poročali, da so med poškodovanimi v tamkajšnji bolnišnici tudi otroci.