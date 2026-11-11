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Usmrtili medvedko z mladiči, ki je ubila mamo in hčer

Ottawa, 11. 11. 2026 07.26 pred 7 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.P.
Grizli

Potem ko so analize DNK pokazale, da je v bližini pohodniške poti na zahodu Kanade medvedka s tremi mladiči ubila dve osebi, so oblasti odredile odlov in usmrtitev živali, ki predstavljajo nevarnost za javnost. Štiri medvede so že usmrtili.

Kot poroča Deutsche Welle, so kanadske oblasti z analizo DNK potrdile, da so 48-letno Jenny Balcarras in njeno 20-letno hčer Selah Reed ubili medvedka in njeni trije mladiči. Mama in hči sta bili v času napada štirih grizlijev na sprehodu v bližini svojega doma.

Ko Reedova zvečer ni poklicala sestre, je družina obvestila oblasti. Trupli obeh žensk so kasneje našli v bližini pohodniške poti.

"Naša preiskava je pokazala tudi, da je šlo pri tem napadu verjetno za plenilsko vedenje, kar je sicer zelo redko," je dejal inšpektor službe za varstvo narave v Britanski Kolumbiji Jeff Tyre.

Zaradi varnosti javnosti so tako pristojni štiri grizlije, ki sicer niso povezani z napadom medveda lani novembra, že usmrtili.

Lani je medved napadel skupino približno 20 učencev osnovne šole in učiteljev, pri čemer so bili štirje ljudje poškodovani. Skupina je bila iz šole Acwsalcta, ki jo vodi staroselsko ljudstvo Nuxalk.

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KOMENTARJI1

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medusa
11. 11. 2026 08.13
Jaaa,tako se dela...Vse posekat ,vse poselt ,vse usrat in vse pobit ....in nato se selt dalje in narest isto....bravo clovek- res smo SMET!
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