Usmrtili medvedko z mladiči, ki je ubila mamo in hčer

Kot poroča Deutsche Welle, so kanadske oblasti z analizo DNK potrdile, da so 48-letno Jenny Balcarras in njeno 20-letno hčer Selah Reed ubili medvedka in njeni trije mladiči. Mama in hči sta bili v času napada štirih grizlijev na sprehodu v bližini svojega doma.

Ko Reedova zvečer ni poklicala sestre, je družina obvestila oblasti. Trupli obeh žensk so kasneje našli v bližini pohodniške poti.

"Naša preiskava je pokazala tudi, da je šlo pri tem napadu verjetno za plenilsko vedenje, kar je sicer zelo redko," je dejal inšpektor službe za varstvo narave v Britanski Kolumbiji Jeff Tyre.

Zaradi varnosti javnosti so tako pristojni štiri grizlije, ki sicer niso povezani z napadom medveda lani novembra, že usmrtili.

Lani je medved napadel skupino približno 20 učencev osnovne šole in učiteljev, pri čemer so bili štirje ljudje poškodovani. Skupina je bila iz šole Acwsalcta, ki jo vodi staroselsko ljudstvo Nuxalk.