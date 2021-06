V Kanadi zabeležili skoraj 50 stopinj Celzija, več ljudi umrlo

V torek so že tretji dan zapored popravili vročinski rekord. V kraju Lytton v Britanski Kolumbiji so namerili kar 49,5 stopinje Celzija v senci. Prebivalka Lyttona Meghan Fandrich je za lokalni časopis dejala, da se ljudje večinoma zadržujejo doma. "Nevzdržno je. Večinoma se zadržujemo v zaprtih prostorih. Navajeni smo vročine, vendar se 30 stopinj precej razlikuje od 47," je dejala.

Številna gospodinjstva v Britanski Kolumbiji nimajo klimatske naprave, saj so temperature v poletnih mesecih običajno precej milejše.

V Vancouvru so od petka našteli vsaj 134 smrti, povezanih z vročino. Številke o vročinskih kapeh sicer še prihajajo. Večinoma gre za starejše osebe z določenimi zdravstvenimi težavami. Na več območjih v mestu so oblasti postavile začasne vodnjake in hladilne centre.

"Vancouver še ni doživel takšne vročine in na žalost zaradi nje umira več deset ljudi," je povedal tamkajšnji predstavnik policije Steve Addison.

"Smo druga najhladnejša država na svetu. Skoraj nikoli ne govorimo o vročinskem valu. V Dubaju je trenutno hladneje kot pri nas," je dejal meteorolog David Phillips.

Na severozahodu ZDA so medtem temperature presegle 46 stopinj, v Portlandu in Seattlu so namerili 42,2 stopinje Celzija. Tudi tam poročajo o številnih smrtnih žrtvah zaradi vročine.

V zvezni državi Washington se zaradi povečane uporabe klimatskih naprav spopadajo z izpadi elektrike. Ponekod je vročina stopila celo električne kable.