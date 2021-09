V kanadskega premierja protestnik vrgel gramoz

Trudeau je sredi avgusta, v upanju, da bo dobil večinsko vlado za svojo levo liberalno stranko, razpisal predčasne volitve. Toda njegovo kampanjo so zmotile demonstracije proti cepljenju in drugim vladnim ukrepom za zajezitev koronavirusa. Pred dobrim tednom je moral premier odpovedati enega od volilnih shodov, saj se je na kraju zbrala množica jeznih protestnikov.

Erin O'Toole, vodja opozicijske Konservativne stranke, je incident označila za "odvraten". "Politično nasilje ni nikoli upravičeno, ustrahovenje, nadlegovanje in nasilje nad našimi mediji pa je nesprejemljivo," je dejala.

Predčasne volitve: ključno vprašanje so Trudeaujevi načrti glede cepljenja

Pred volitvami, ki bodo potekale 20. septembra, so ključno vprašanje Trudeaujevi načrti glede cepljenja. Prejšnji mesec je vlada napovedala, da bo cepljenje obvezno za vse javne uslužbence, med drugim tudi tiste, ki delajo v državno urejenih sektorjih. Če se ne bodo cepili do konca oktobra, tvegajo izgubo službe. Kanada je sicer med državami z največ cepljenimi prebivalci na svetu.

Protesti proti kanadskimi premierji niso nič novega. Z varnostnimi grožnjami so se že pred Trudeaujem soočili številni premierji. Kljub temu novinarji, ki pokrivajo liberalno kampanjo, pravijo, da so protestne množice proti cepivu, ki sledijo Trudeauju, bolj kaotične in vztrajne, kot so jih bili vajeni v preteklosti.

Vodja liberalcev medtem vztraja, da se temu majhnemu delu kanadske družbe ne bo podredil. Incident z gramozom je primerjal z dogodkom pred nekaj leti, ko je ženska proti njemu vrgla bučna semena. Tudi drugi politiki, ki sodelujejo pri kampanji, so obsodili vedenje protestnikov in spregovorili o osebnih izkušnjah in napadih, ki so jih doživeli na spletu in osebno.

A protestniki proti cepljenju ne ciljajo le na politike. Hudi protesti so večkrat potekali tudi pred kanadskimi bolnišnicami, zlasti po tem, ko so se določene pokrajine, vključno s Quebecom in Ontariom, odločile za uvedbo cepilnih potnih listov, ki so necepljenih omejili dostop do restavracij, športnih prizorišč in telovadnic.