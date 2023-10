V kanadskem nacionalnem parku grizli ubil par in njunega psa

Žrtvi sta dolgoleten par, ki sta ljubila naravo in bila nerazdružljiva, je za CBC povedal družinski član ene od smrtnih žrtev. "Bila sta med najbolj previdnimi ljudmi, kar sem jih poznal," je dejal in dodal, da sta poznala tudi ustrezno ravnanje glede medvedov ter ga dosledno upoštevala.

"To je tragičen incident in Parks Canada želi izraziti iskreno sožalje družinam in prijateljem žrtev," so sporočili iz uprave.

"Reševalna ekipa je na kraj prispela ob 1. uri zjutraj in našla dve mrtvi osebi," je sporočila uprava parka. Ekipa je našla tudi medveda, ki se je obnašal agresivno, in ga ubila, poroča kanadska javna radiotelevizija CBC .

Kim Titchener, družinska prijateljica in ustanoviteljica Bear Safety and More, organizacije za večjo varnost na območju, kjer živijo medvedi, pa je za Reuters dejala, da se povečuje število bližnjih srečanj z medvedi. "Razlog, zakaj je več napadov, je v tem, da več ljudi hodi v naravo in na žalost ne vedo, kako ravnati v tem primeru," je dejala.

Tovrstni napadi medvedov so sicer zelo redki in le 14 odstotkov napadov grizlijev se konča s smrtnim izidom. Večina napadov je običajno posledica nenadnega srečanja, da bi se zaščitili pred njimi pa strokovnjaki svetujejo potovanje v skupinah, glasno oglašanje in nošenje razpršila proti medvedom.

Nacionalni park Banff je eden od 37 kanadskih nacionalnih parkov in v njem živijo tako grizliji kot ameriški črni medvedi. Na območju parka živi okoli 65 medvedov grizli, ki so v Alberti ogrožena vrsta živali.