V Kapadokiji se je zrušil pravljični dimnik, pod ruševinami umrla dva človeka

V turški regiji Kapadokija se je danes okoli 15. ure po lokalnem času zaradi močnega deževja sprožil zemeljski plaz, ki je povzročil zrušenje dela skalne formacije, ki je med turisti znana kot pravljični dimnik. Pri tem sta umrli dve osebi, je sporočil lokalni guverner province Nevsehir Kök, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da je bila v nesreči še ena oseba poškodovana in da so jo odpeljali v bolnišnico.