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V Kapadokiji se je zrušil pravljični dimnik, pod ruševinami umrla dva človeka

Göreme, 29. 10. 2026 15.26 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Iskalna akcija v Kapadokiji

V mestu Göreme, priljubljeni turistični lokaciji v turški Kapadokiji, se je porušil del kamnite formacije, med turisti znane kot pravljični dimnik. V nesreči sta po besedah guvernerja province Hüseyina Köka umrla dva človeka.

V turški regiji Kapadokija se je danes okoli 15. ure po lokalnem času zaradi močnega deževja sprožil zemeljski plaz, ki je povzročil zrušenje dela skalne formacije, ki je med turisti znana kot pravljični dimnik. Pri tem sta umrli dve osebi, je sporočil lokalni guverner province Nevsehir Kök, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodal je, da je bila v nesreči še ena oseba poškodovana in da so jo odpeljali v bolnišnico.

Iskalna akcija v Kapadokiji
Iskalna akcija v Kapadokiji
FOTO: AP

"Naše operacije iskanja in reševanja na kraju nesreče še potekajo. Oblasti na kraju nesreče nadaljujejo prizadevanja z vsemi razpoložljivimi sredstvi," je zagotovil guverner.

V Kapadokiji, ki jo obiskujejo turisti z vsega sveta, so številne značilne skalne formacije, ki jih je ustvarila vulkanska dejavnost.

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Kapadokija Turčija pravljični dimnik zemeljski plaz nesreča

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