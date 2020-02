V karanteni na domu umrli 55-letni režiser, njegova starša, sestra, žena pa je v kritičnem stanju

Družina iz Vuhana – Čang Kaj , njegovi starši, sestra in njegova žena so na domu preživljali karanteno. 55-letni kitajski režiser Čang Kaj je zaradi posledic koronavirusa umrl 14. februarja. Nekaj ur po tem je umrla še njegova sestra, njuni starši so zaradi bolezni umrli konec januarja. V kritičnem stanju je tudi njegova žena, poroča The Guardian.

Negoval očeta, ki so ga v bolnišnicah zavrnili

Čang je na domu negoval svojega očeta potem, ko je ta januarja zbolel za novim koronavirusom. Sprva ga je peljal v več bolnišnic, kjer so ga povsod zavrnili, da nimajo zanj nobene proste postelje in da naj zanj poskrbi družina.

Konec januarja je oče prvi iz nesrečne družine podlegel virusu, a ostali so se v tem času že okužili. Režiserjeva mama je umrla nekaj dni kasneje, potem pa je tudi sam resno zbolel. Umrl je 14. februarja. Pred smrtjo se je v pismu poslovil od prijateljev in sina, ki živi v Londonu: "Zbogom vsem, ki sem jih imel rad in ki so imeli radi mene," je zapisal. Nekaj ur za njim je borbo z novim koronavirusom izgubila še njegova sestra. V 17 dneh so tako umrli kar štirje člani družine, poroča The Guardian.

V Vuhanu sicer vlada izredno stanje, veliko obolelih ne more priti do bolnišnične oskrbe, saj te pokajo po šivih, čeprav oblasti s polno paro gradijo nove. Za številne obolele zato skrbijo svojci. Pojavila pa so se opozorila, da oblasti z nasveti, naj tisti, ki imajo simptome, ostanejo doma, ravnajo napačno. Karantene na domu so namreč pripeljale do tega, da so okužene celotne družine.