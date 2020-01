Slovenka v karanteni na križarki: Preplaha med potniki ni čutiti

Ladja se je ustavila nato še v Franciji, v španski Barceloni in na otoku Majorka, preden so se danes zasidrali v obmorskem mestu Civitavecchia, severno od Rima.

Kot piše Reuters, je par v Italijo prispel 25. januarja in se še isti dan v Savoni vkrcal na križarko. Sčasoma so pri paru opazili prve znake okužbe z virusom - vročino in težave z dihanjem.

Potniki, ki so v karanteni na križarki, se po naših podatkih pritožujejo nad pomanjkanjem informacij - češ, da več izvedo preko družbenih omrežij, kot od posadke.

Na ladji je tudi Lea Filipovič, znana kot Lepa Afna. "S partnerjem sva se na križarjenje odpravila v soboto. S transferjem sva do Savone potovala skupaj še s šestimi Slovenci, ki so se tam - tako kot midva - vkrcali na ladjo. Potovanje je vse do danes zjutraj potekalo po načrtu, mirno," pripoveduje Filipovičeva. Danes ob 8.30 pa bi morali na kopno - na avtobus, ki bi jih peljal na izlet v Rim. "Po zvočnikih so sporočili, da je v teku sanitarni pregled in naj počakamo. Kakšne tri ure nato nismo vedeli, kaj točno se dogaja. Oglašali so se sicer na vsake pol ure, sporočilo je bilo isto - da je pregled sanitarne narave," pravi sogovornica. To, da so bili potniki ves ta čas bolj ali manj neobveščeni, da gre pravzaprav za sum na okužbo z novim virusom, pa ne ocenjuje, kot kaj slabega. "Nismo vedeli ničesar, kar pa je pravzaprav vredu - v smislu, da se ne povzroča panika."

Nekaj po 12. uri pa so sporočili, da so vsi današnji izleti odpovedani in da bomo dobili povrnjene stroške. "Dejali so nam, naj se udobno namestimo in počakamo. Preplaha ni čutiti - ljudje se kopajo v bazenu, se zadržujejo v kavarni ... Ob 14. uri pa se je nato oglasil kapitan, povedal za kaj gre in dejal, da moramo počakati na rezultate." V kolikor bodo rezultati testov negativni, bodo izpluli po urniku - torej ob 19.00.

Potnike, ki bi se v Civitavecchii morali vkrcati na križarko, pa zdaj peljejo v hotel. Tam je tudi naša novinarka Natalija Švab, ki pravi, da ljudje vse skupaj prenašajo mirno. Pravzapav so veseli, da bodo pristojni sum ovrgli oziroma potrdili, še preden so se vkrcali. Upajo, da je gripa in da bodo lahko še danes šli na križarko. Strah jih, kot pravijo, ni.