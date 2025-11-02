V Karibskem morju razstrelili nov čoln in ubili tri 'narkoteroriste'

ZDA so v soboto v mednarodnih vodah v Karibskem morju izvedle nov napad na čoln, na katerem naj bi prevažali mamila, in pri tem ubile tri ljudi, je sporočil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Skupno število mrtvih v tovrstnih spornih napadih v okviru boja proti tihotapljenju mamil v ZDA je s tem naraslo na najmanj 65.

Tako kot po več kot 15 podobnih napadih v Tihem oceanu in Karibskem morju v zadnjih tednih je Pete Hegseth tudi danes na omrežju X zatrdil, da je bilo po podatkih ameriških obveščevalcev napadeno plovilo vpleteno v tihotapljenje drog. Tri moške na čolnu je označil za teroriste, ni pa razkril, kje točno so napad izvedli. Sporočilu je dodal posnetek napada, na katerem je videti, kako na čolnu po eksploziji zagori.

Po njegovih besedah bodo s pregonom in ubijanjem "narkoteroristov" nadaljevali. "Ministrstvo jih bo obravnavalo TOČNO tako, kot smo obravnavali Al Kaido," je napovedal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

'Takšni izvensodni poboji niso sprejemljivi'