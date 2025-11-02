V Karibskem morju razstrelili nov čoln in ubili tri 'narkoteroriste'

Tako kot po več kot 15 podobnih napadih v Tihem oceanu in Karibskem morju v zadnjih tednih je Pete Hegseth tudi danes na omrežju X zatrdil, da je bilo po podatkih ameriških obveščevalcev napadeno plovilo vpleteno v tihotapljenje drog.
Tri moške na čolnu je označil za teroriste, ni pa razkril, kje točno so napad izvedli. Sporočilu je dodal posnetek napada, na katerem je videti, kako na čolnu po eksploziji zagori.
Po njegovih besedah bodo s pregonom in ubijanjem "narkoteroristov" nadaljevali. "Ministrstvo jih bo obravnavalo TOČNO tako, kot smo obravnavali Al Kaido," je napovedal po poročanju tujih tiskovnih agencij.
'Takšni izvensodni poboji niso sprejemljivi'
Washington je vojaško kampanjo proti domnevnim plovilom za tihotapljenje mamil začel v začetku septembra. V karibsko regijo je napotil tudi vojaške sile, vključno z bojnimi letali in ladjami ameriške mornarice.
Strokovnjaki opozarjajo, da gre za izvensodne poboje, četudi jih ZDA izvajajo proti znanim tihotapcem. Na to je v petek opozoril tudi komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk.
"Ti napadi - in njihovo naraščajoče število človeških žrtev - so nesprejemljivi," je sporočil komisar in poudaril, da morajo ZDA z njimi prenehati.
V Washingtonu doslej še niso objavili dokazov, da so bile tarče napadov res plovila za tihotapljenje mamil ali da so ta predstavljala grožnjo za ZDA.
