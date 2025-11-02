Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V Karibskem morju razstrelili nov čoln in ubili tri 'narkoteroriste'

Washington, 02. 11. 2025 10.09 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z. , STA
Komentarji
29

ZDA so v soboto v mednarodnih vodah v Karibskem morju izvedle nov napad na čoln, na katerem naj bi prevažali mamila, in pri tem ubile tri ljudi, je sporočil ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Skupno število mrtvih v tovrstnih spornih napadih v okviru boja proti tihotapljenju mamil v ZDA je s tem naraslo na najmanj 65.

Tako kot po več kot 15 podobnih napadih v Tihem oceanu in Karibskem morju v zadnjih tednih je Pete Hegseth tudi danes na omrežju X zatrdil, da je bilo po podatkih ameriških obveščevalcev napadeno plovilo vpleteno v tihotapljenje drog.

Tri moške na čolnu je označil za teroriste, ni pa razkril, kje točno so napad izvedli. Sporočilu je dodal posnetek napada, na katerem je videti, kako na čolnu po eksploziji zagori.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po njegovih besedah bodo s pregonom in ubijanjem "narkoteroristov" nadaljevali. "Ministrstvo jih bo obravnavalo TOČNO tako, kot smo obravnavali Al Kaido," je napovedal po poročanju tujih tiskovnih agencij.

'Takšni izvensodni poboji niso sprejemljivi'

Washington je vojaško kampanjo proti domnevnim plovilom za tihotapljenje mamil začel v začetku septembra. V karibsko regijo je napotil tudi vojaške sile, vključno z bojnimi letali in ladjami ameriške mornarice.

Strokovnjaki opozarjajo, da gre za izvensodne poboje, četudi jih ZDA izvajajo proti znanim tihotapcem. Na to je v petek opozoril tudi komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk.

"Ti napadi - in njihovo naraščajoče število človeških žrtev - so nesprejemljivi," je sporočil komisar in poudaril, da morajo ZDA z njimi prenehati.

V Washingtonu doslej še niso objavili dokazov, da so bile tarče napadov res plovila za tihotapljenje mamil ali da so ta predstavljala grožnjo za ZDA.

čoln karibi napad mamila
Naslednji članek

V Kranju mladoletnikom zasegli več pirotehnike

Naslednji članek

Snežni plaz vzel pet življenj, našli še očeta in 17-letno hčerko

SORODNI ČLANKI

Trump potopil še en 'čoln z drogami', Venezuela zahteva preiskavo 'zločinov ZDA'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (29)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
petb
02. 11. 2025 11.09
..naj bi... državni terorizem prve vrste in s takimi mi prijateljujemo.
ODGOVORI
0 0
Aleks975
02. 11. 2025 11.00
-2
Kako naj se ve kaj je bilo na čolnu če so ga razstrelili. Lahko bi jim strelali v motorje ce se nebi ustavli in imeli bi robo dokaz. Tako pa mimo vseh pravil razstreliš plovilo? A gremo to na Jadranu probat pa da vidmo kak bo odziv to si potem lahko vsak dovoli kam to pelje...?
ODGOVORI
1 3
Animal_Pump
02. 11. 2025 11.12
Ti res ne štekaš...ameriške sile imajo več naprav in senzorjev, s katerimi lahko opazujejo majhne narkoboote in pogosto vidijo, kaj je na krovu in kdo je notri. Optične kamere (dnevne visoke ločljivosti) na letalih, helikopterjih in brezpilotnikih — realistično pokažejo obliko čolna, ljudi na krovu in večje tovorne bale, če so izpostavljene. Uporabljajo jih patrolna letala in droni.EO/IR (elektro-optika / infrardeče kamere. SAR sateliti (sintetična aperturna radarja) — delujejo dan/noč in skozi oblake; uporabni za odkrivanje "temnih" čolnov, spremembe na morski gladini (wake) in prenos tovora med plovili. Uporabni za iskanje sumljivih prenosov daleč od obale. Satelitska optika visoke ločljivosti in komercialne storitve za odkrivanje plovil (AI/analitika za "dark ship" detection) — kombinacija podatkov iz različnih virov (satelit, AIS, radar) da hitro izpostavi neobičajne aktivnost.SIGINT / elektronski prisluhi. Vidijo več...in vedo več o njih...kot oni na čolnu sami o sebi. Ne rabiš sodišč...nobenih.
ODGOVORI
0 0
Malo_sutra
02. 11. 2025 10.58
+3
Podpiram to, ce nekaj ni dovoljeno pac ni dovoljeno. Ce pa ljudem ne pomagajo opozorila potem je taksna pot najbolj normalna.
ODGOVORI
3 0
proofreader
02. 11. 2025 10.58
+3
Trump je uspel praktično ustaviti prehode meje z Mehiko, pa je veliko daljša od naše s Hrvaško.
ODGOVORI
3 0
daedryk
02. 11. 2025 10.56
guten morgen, kosovo
ODGOVORI
0 0
proofreader
02. 11. 2025 10.56
+2
Pri nas bi nevladniki delali vik in krik, če bi se kdo resno lotil narko terorizma. Že Sara v parlamentu ima čudne ideje.
ODGOVORI
2 0
Animal_Pump
02. 11. 2025 10.55
+5
Glede na to kaj se dokaja...in kam nas je ta demokracija pripeljala, da vsak dela kar mu paše...nobenih pravil sam pravice. Sodišča podkupljena..policisti brez pooblastil z zvezanimi rokami. Najbolje, da najhuše kriminalce začne vojska rihtat. ZDA pa Brazilija(smo videli kaj je vojaška elitna policija s kriminalci v Favelah naredila)kažeta novi svet...pred katerim bodo kriminalci lahko končno trepetali. Tud Evropa se bo morala zbuditi glede na to kaj se dogaja po ulicah...vlakih..itd.
ODGOVORI
5 0
Rafael Kramar
02. 11. 2025 10.54
+3
Pa to je noro. Da tudi taki kriminalci že tule med komentarji uživajo podporo...?!
ODGOVORI
4 1
proofreader
02. 11. 2025 10.53
+7
Pri nas pa ... par let sodnih procesov na gospodarskem razstavišču. In kaže da bo zastaralo.
ODGOVORI
7 0
osservatore
02. 11. 2025 10.51
+6
Nobena ribiška družina iz srednje amerike se še ni pritožila, da so jim potopili čoln in da je pogrešan foter ribič.
ODGOVORI
6 0
proofreader
02. 11. 2025 10.51
+6
Končno se je nekdo resno lotil težave, ki ima za posledico na tisoče uničenih življenj, tudi z ropanjem in izsiljevanjem narkomanov, ki potrebujejo denar.
ODGOVORI
7 1
mackon08
02. 11. 2025 10.50
+2
To ni po zakonu, samo podpiram.
ODGOVORI
2 0
Rudi Dolenc
02. 11. 2025 10.45
-3
eden pravi, da bi jih bilo treba zbrisat, tako je tudi Tito razmišljal, pa se je mal uštel, ni bilo tako, kot se je zamišljal
ODGOVORI
0 3
Rafael Kramar
02. 11. 2025 10.57
+0
Res? Povej pošteno, si za časa Jugoslavije vedel za enega samega, ki se drogira, kaj šele, da bi vedel kakšna vse je izbira in pri komu lahko to dobiš?!
ODGOVORI
1 1
Animal_Pump
02. 11. 2025 10.59
+1
O ja...so se drogiral...nič bat. Šverc je laufal..
ODGOVORI
1 0
komarec
02. 11. 2025 10.45
-6
Tako delajo tisti, ki razlagajo celemu svetu kaj je demokracija, kaj je vladavina prava in kaj je krščanstvo.
ODGOVORI
1 7
iziizi
02. 11. 2025 10.43
+9
upam da trump uniči mafijske družine z drogami
ODGOVORI
10 1
mario7
02. 11. 2025 10.43
-6
Kdo je dal jenkijem pooblastila , da kar tako brez vsakih sodb pobijajo ljudi? Je to normalno?
ODGOVORI
2 8
proofreader
02. 11. 2025 10.52
+3
Saj piše, preprečujejo narko terorizem. Hvaležni smo jim.
ODGOVORI
4 1
iziizi
02. 11. 2025 10.41
+9
končno nekdo ki ve kaj je prav
ODGOVORI
9 0
mario7
02. 11. 2025 10.41
-5
Terorizem.
ODGOVORI
2 7
proofreader
02. 11. 2025 10.52
+2
Narko terorizem.
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
02. 11. 2025 10.39
+3
💪
ODGOVORI
6 3
galeon
02. 11. 2025 10.39
-8
Bolani kavbojci. treba bi jih blo zbrist in bi bil mir na zemlji.
ODGOVORI
2 10
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330