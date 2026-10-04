Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ulice so se spremenile v reke: dve osebi umrli, ena pogrešana

Barcelona, 04. 10. 2026 12.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
U. Z. K. STA
Poplave v Kataloniji

Dele Španije so zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljnjo nevarnost poplav in razlivanja rek. Gasilci so reševali tudi voznike, ki so ostali ujeti v vozilih.

"Kot kaže, sta umrli dve osebi, ena pa je pogrešana," je na današnji novinarski konferenci povedal poveljnik gasilcev v Kataloniji David Borrell.

Ena od žrtev je umrla, potem ko se je v kampu v Torderi zrušil zid, druga pa je utonila v poplavljeni garaži v kraju Montorns del Valles. Oba kraja ležita v provinci Barcelona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Treba je ravnati skrajno previdno in upoštevati priporočila," je na omrežju X zapisal katalonski predsednik Salvador Illa.

Zaradi močnega deževja, ki se je začelo v soboto popoldne, so oblasti prebivalce na območjih, ki bi jih neurje lahko najbolj prizadelo, pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in odpovedale javne prireditve.

"V delih Barcelone in Girone so razmere še naprej izjemno nevarne. Ponoči je na številnih območjih padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter," je danes zjutraj na omrežju X sporočila španska meteorološka agencija Aemet.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetki iz kraja L'Hospitalet de Llobregat v bližini Barcelone kažejo poplavljene ulice in ljudi, kako stojijo do kolen v vodi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po pisanju časnika La Vanguardia so gasilci v regiji minulo noč prejeli več kot tisoč klicev na pomoč. Večinoma je šlo za poplavljene kleti in druge prostore ter podrta drevesa. Gasilci so prav tako reševali voznike, ki so ostali ujeti v vozilih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi močnega deževja so poplavljene ceste tudi na območju okoli mesta Bilbao v Baskiji, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Po navedbah španskih medijev je v soboto med nevihto v kraju Madrigueras v osrednji Španiji na svojem domu utonila 102 leti stara ženska. Španski premier Pedro Sanchez je na omrežju X izrazil sožalje njenim svojcem.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
katalonija poplave nalivi nevihte

Po spodleteli usmrtitvi Christe Pike odstopil vodja zapora

Iran sporoča ZDA: Hormuška ožina ostaja zaprta

24ur.com Rdeči alarm: poplavljene ulice, na žensko padel drog ulične svetilke
24ur.com Poplave v Trstu: ulice pod vodo, izpadi elektrike in klici gasilcem
24ur.com Pogled iz zraka na vodno kataklizmo v Španiji
24ur.com Deroča voda odnesla vozilo z zakoncema: Fernanda in Mario našli mrtva
24ur.com Split pod vodo: vozila ujeta v hudourniških poplavah, voda vdrla v Fino
24ur.com Obilno deževje poplavilo Valencio, blizu Barcelone umrl moški
24ur.com Špance presenetil silovit naliv: da bi se rešili, so plezali na avtomobile
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Halle Berry obtožena, da je fizično napadla sina: nekdanji mož zahteva skrbništvo
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Zakaj najstniki težko ohranjajo koncentracijo?
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
Sharon Stone razkrila pretresljivo izkušnjo iz najstniških let: "Lahko bi rodila v stranišču"
zadovoljna
Portal
Brat princese Diane razkril kruto resnico o kraljevi družini
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Tedenski horoskop: Škorpijoni bodo potrpežjivi, strelce čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, tehtnice pa karizmatične
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
Balerinke dobivajo konkurenco: to je nova jesenska obsesija
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
Kaj so maternični miomi in kako vplivajo na zdravje žensk
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
Pasivna agresija v odnosih: ko 'nič ni' ne pomeni nič
cekin
Portal
Letališki delavec razkriva: ena napaka pred oddajo prtljage je kriva za številne izgubljene kovčke
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Odslej možnost ločenega spremljanja financiranja dolgotrajne oskrbe
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Zakaj skoraj nič ne stane natanko 10 evrov? Trgovci zelo dobro vedo, kaj počnejo
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
Trik za krompirjeve počitnice, s katerim družina prihrani več sto evrov
moskisvet
Portal
Nekaj se dogaja med Slovenci: ta šport postaja vse bolj priljubljen
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Zaljubila se je v masajskega bojevnika, nato jo je pričakalo nepričakovano razkritje
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
7 znakov, da vaš avto potrebuje servis, čeprav na armaturi ne sveti nobena lučka
dominvrt
Portal
Jesensko sajenje sadnega drevja: strokovnjak svetuje, kako izbrati in posaditi sadiko
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Barvni trendi leta 2027: Ustvarite naravno eleganco v svojem domu
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Vsak mesec zavržemo kilogram hrane, ki bi jo še lahko pojedli
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
Ponoči na podstrešju slišite čudne zvoke? Ne gre nujno za miš
okusno
Portal
Jesensko vikend kosilo: 5 receptov, med katerimi boste težko izbrali
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jabolka niso samo za pito: recepti za hitro pecivo, sladico v kozarcu in rolado
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Jesenske tortice brez peke, ki so videti kot iz slaščičarne
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Nasmeh
Nasmeh
Ponovni utrip
Ponovni utrip
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984