Ulice so se spremenile v reke: dve osebi umrli, ena pogrešana

"Kot kaže, sta umrli dve osebi, ena pa je pogrešana," je na današnji novinarski konferenci povedal poveljnik gasilcev v Kataloniji David Borrell. Ena od žrtev je umrla, potem ko se je v kampu v Torderi zrušil zid, druga pa je utonila v poplavljeni garaži v kraju Montorns del Valles. Oba kraja ležita v provinci Barcelona.

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"Treba je ravnati skrajno previdno in upoštevati priporočila," je na omrežju X zapisal katalonski predsednik Salvador Illa.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Poplave v Kataloniji AP

Poplave v Kataloniji AP

Poplave v Kataloniji AP

Poplave v Kataloniji AP

Poplave v Kataloniji AP

Poplave v Kataloniji AP

Poplave v Kataloniji AP













Zaradi močnega deževja, ki se je začelo v soboto popoldne, so oblasti prebivalce na območjih, ki bi jih neurje lahko najbolj prizadelo, pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in odpovedale javne prireditve. "V delih Barcelone in Girone so razmere še naprej izjemno nevarne. Ponoči je na številnih območjih padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter," je danes zjutraj na omrežju X sporočila španska meteorološka agencija Aemet.

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Posnetki iz kraja L'Hospitalet de Llobregat v bližini Barcelone kažejo poplavljene ulice in ljudi, kako stojijo do kolen v vodi.

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Po pisanju časnika La Vanguardia so gasilci v regiji minulo noč prejeli več kot tisoč klicev na pomoč. Večinoma je šlo za poplavljene kleti in druge prostore ter podrta drevesa. Gasilci so prav tako reševali voznike, ki so ostali ujeti v vozilih.

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