V Kataloniji večina strankam, ki zagovarjajo neodvisnost

Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Kataloniji so po več kot 99 odstotkih preštetih glasov večino sedežev v regionalnem parlamentu osvojile stranke, ki zagovarjajo neodvisnost Katalonije od Španije. V 135-članskem parlamentu so osvojile med 73 in 80 poslanskih sedežev.

Relativni zmagovalci predčasnih volitev so sicer socialisti, ki jih je podprlo 23 odstotkov volivcev in naj bi osvojili 33 sedežev. Katalonska republikanska levica (ERC) je osvojila 21 odstotkov glasov in naj bi v parlamentu zasedla enako število sedežev kot socialisti. Na tretjem mestu je stranka Skupaj za Katalonijo (JxCat), ki je osvojila približno 20 odstotkov glasov oziroma 32 poslanskih mandatov. Skrajno leva stranka CUP, ki si prav tako prizadeva za neodvisnost Katalonije, je osvojila 6,5 odstotka glasov oziroma 9 poslanskih sedežev. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Edino upanje socialistov, da sestavijo regionalno vlado, je, da se ERC in JxCat ne bi mogli dogovoriti za sodelovanje. Stranki JxCat in ERC, ki sestavljata regionalno vlado in zagovarjata neodvisnost od Španije, sta se namreč zaradi različnih pogledov, kako doseči neodvisnost, na volitve podali močno razdeljeni. Socialisti naj bi bili za ERC, ki v nacionalnem parlamentu v Madridu podpira manjšinsko vlado pod vodstvom socialističnega premierja Pedra Sancheza, sprejemljivejši partner. Socialisti nasprotujejo odcepitvi regije na severovzhodu države, vendar pa so v nasprotju z nekdanjo konservativno vlado odprti za pogajanja. Njihov vodilni kandidat, nekdanji španski minister za zdravje Salvador Illa, je v nedeljo znova pozval k spravi med Španci in Katalonci. Volitve, ki so potekale ob strogih ukrepih zaradi pandemije covida-19, je zaznamovala nizka volilna udeležba, ki je bila 53-odstotna. Katalonci so morali na predčasne volitve, potem ko je bil lani tedanji katalonski predsednik Quim Torrazaradi neposlušnosti kaznovan s prepovedjo opravljanja javnih funkcij in tudi avtomatično razrešen s položaja. icon-expand