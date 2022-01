V Kazahstanu aretirali nekdanjega šefa obveščevalne službe

Kasimova so, kot so danes sporočile kazahstanske oblasti, aretirali v četrtek in zaradi utemeljenih sumov začeli preiskavo o veleizdaji.

Kot je znano, se je Kazahstan, ki je dolgo veljal za eno najstabilnejših nekdanjih srednjeazijskih sovjetskih republik, zaradi večdnevnih protestov znašel v največji krizi v zadnjih desetletjih.

Povod za proteste, ki so izbruhnili konec minulega tedna, je bilo občutno povišanje cen goriva v z nafto in plinom bogati državi z več kot 18 milijonov prebivalcev. Protesti so se nato deloma sprevrgli v nasilne, protivladne proteste s smrtnimi žrtvami in poškodovanimi.

V petek je predsednik Kasim-Žomart Tokajev sporočil, da je bil v državi večinoma vzpostavljen ustavni red in napovedal, da se bodo varnostne operacije nadaljevale do popolnega uničenja skrajnežev. Dodal je, da je dal pooblastilo varnostnim silam, da streljajo brez opozorila.