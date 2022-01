V Kazahstanu po izgredih vsaj 164 mrtvih in skoraj 6000 aretacij

Kazahstanske oblasti so sicer pred tem v soboto sporočile, da je v nemirih, ki so v državi izbruhnili zaradi povišanja cen energentov in prerasli v spopade z organi pregona, umrlo 26 protestnikov in 16 pripadnikov varnostnih sil. Danes pa so objavljene skoraj štirikrat višje številke.

Spomnimo

Nasilni protesti v Kazahstanu so izbruhnili pred tednom dni. Iz zahodnih podeželskih območij so se nemiri hitro razširili v večja mesta, vključno z največjim kazahstanskim mestom Almaty, kjer je prišlo do ostrih spopadov med protestniki in policisti.

Po ocenah kazahstanskega notranjega ministrstva, ki so jih navajali lokalni mediji, materialna škoda znaša približno 175 milijonov evrov, napadenih in izropanih je bilo več kot 100 podjetij in bank, uničenih pa več kot 400 vozil.

Zdi se, da se je v Almatyju ponovno vzpostavilo relativno mirno stanje, le policija občasno strelja v zrak, da bi zadržala ljudi, ki se približujejo osrednjemu trgu, je sporočil dopisnik agencije AFP. Lokalni mediji poročajo tudi, da so se danes zaradi strahu pred pomanjkanjem hrane ponovno odprle trgovine.

Predsednik Tokajev je v petek v televizijskem nagovoru zatrdil, da se ne bo pogajal s protestniki. Dal je pooblastila varnostnim silam, da streljajo brez opozorila. Ob tem se je za podporo zahvalil voditeljem Rusije, Kitajske in Turčije, posebej pa je izpostavil ruskega predsednika Vladimirja Putina, ker je poslal ruske vojake na pomoč pri zadušitvi nemirov. Organizacija pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO) je namreč na prošnjo predsednika v Kazahstan poslala okoli 2500 vojakov, med katerimi so pripadniki vojsk Rusije, Belorusije, Kirgizistana, Armenije in Tadžikistana.