V Kazahstanu se nadaljujejo nasilni protesti zaradi zvišanja cen energentov. V Almatyju se je zbralo okoli 1000 protestnikov, proti katerim je policija uporabila šok granate. Protestniki so vdrli tudi v urad župana.

Protestniki so se zbrali na enem od mestnih trgov v gospodarski metropoli na jugovzhodu države in se odpravili proti glavnemu upravnemu poslopju v mestu. Policija je v mestu, kjer so sicer v veljavi izredne razmere, proti protestnikom uporabila šok granate, vendar ni mogla preprečiti vdora protestnikov v mestno hišo.

Lokalni mediji so poročali o uničevanju oken restavracij ter blokadah cest in železniških povezav. Na fotografijah je videti tudi zgorele avtomobile. Spopadi med policisti in protestniki so v Almatyju izbruhnili že ponoči. Po navedbah oblasti je bilo ranjenih 190 ljudi, med njimi 137 policistov. 40 ljudi so morali prepeljati v bolnišnice. Notranje ministrstvo je davi sporočilo, da je bilo pridržanih več kot 200 ljudi.

