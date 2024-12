V strmoglavljenju potniškega letala v Kazahstanu naj bi umrlo 42 ljudi

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letalo je strmoglavilo dobre tri kilometre stran mesta Aktau na zahodu Kazahstana, so sporočili iz Azerbaijan Airlines. Mesto leži na vzhodni obali Kaspijskega morja.

Na letalu je bilo sicer 67 oseb, od tega pet članov posadke. 42 ljudi je umrlo, 25 jih je nesrečo preživelo, od tega so jih 22 prepeljali v bolnišnico, navedbe kazahstanskega ministrstva za izredne razmere navajajo pri AP. Na podlagi preliminarnih podatkov so iz Azerbaijan Airlines prek Facebooka sporočili, da je bilo na letalu 37 potnikov iz Azerbajdžana, 16 ruskih, šest kazahstanskih in trije kirgizistanski državljani. Natančno listo vseh potnikov bodo objavili naknadno.

Letalo je iz Bakuja vzletelo ob 3.55, že med letom pa je bilo izpostavljeno močnim motnjam GPS. Ob 4.40 so z letalom izgubili signal in ga ob 6.07 ponovno vzpostavili, ob 6.28 pa je letalo strmoglavilo, navajajo pri Flightradar24, kjer sproti spremljajo podatke o letih po svetu.