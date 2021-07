V kemični tovarni na Tajskem odjeknila silovita eksplozija, vali se gost in črn dim

Eksplozija je odjeknila ob 3. uri zjutraj po lokalnem času v tovarni plastične pene jugovzhodno ob Bangkoka. Po eksploziji je izbruhnil obsežen požar, ki so ga gasilci uspeli obvladati šele po nekaj urah.

Po navedbah načelnika okrožja, kjer se nahaja kemična tovarna, naj bi bil žrtev eden od gasilcev, ki so gasili požar. Doslej so z območja evakuirali približno 500 prebivalcev, saj se oblasti bojijo, da bi prišlo do nove eksplozije.