V Keniji preplah zaradi leva, izkazalo se je, da gre za nakupovalno vrečo

Lokalni šerif Cyrus Mbijiwe je za BBC povedal, da v zadnjem času sicer niso prejeli poročil o levih na tem območju, so se pa prebivalci pritožili, da je izginilo nekaj njihove živine. Povedal je, da so incident vzeli zelo resno in ga obravnavali z veliko previdnostjo. "Najprej smo zagotovili varnost prebivalcev, nato pa so se predstavniki službe za divje živali odpravili na teren in ugotovili, da je šlo za nakupovalno vrečo," je pojasnil.

Lastnice domačije v času, ko so poklicali službo za divje živali, ni bilo. Ko se je vrnila domov, so ji povedali za leva in ji svetovali, naj v hišo vstopi skozi vrata, ki so postavljena na drugi strani od žive meje. Ker je njihovo navodilo upoštevala, prijave ni takoj povezala z vrečko, v kateri so bile njene sadike.