V Keniji umrla najstarejša osnovnošolka na svetu

Njen vnuk Sammy Chepsiror je za kenijski časnik The Standard povedal, da je Gogo Priscilla ali "babica Priscilla", kot so jo radi imenovali, v sredo umrla na svojem domu po zdravstvenih težavah v prsnem košu. "Gogo je bila dobrega zdravja in je obiskovala pouk, dokler je ni tri dni pred smrtjo začelo boleti v prsih, zaradi česar je morala zapustiti šolo," Chepsiror v četrtek pojasnil za časnik in dodal, da so nanjo vsi ponosni.