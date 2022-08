V Keniji za zmagovalca razglasili Ruta, a rezultata ne priznavajo vsi

55-letni Ruto je tokrat prvič kandidiral za predsednika. Pred tem je deset let služil kot podpredsednik, a se je sprl s predsednikom Uhurujem Kenyatto in ta je za svojega naslednika podprl Odingo.

Izid je udarec za Odingo, 77-letnega opozicijskega voditelja, ki je za sabo v presenetljivem preobratu pridobil tudi podporo vladajoče stranke.

Štetje glasov so zaznamovale zamude in obtožbe o goljufijah, za katere sicer nobena stran ni predstavila dokazov. Zmeda je naraščala do današnje razglasitve rezultatov, ko so v središču za štetje glasov v Nairobiju izbruhnili tudi nasilni incidenti – tik pred razglasitvijo so nekateri ljudje med drugim metali stole.

Družini sedanjega predsednika Kenyatte in vodje opozicije Odinge sicer prevladujeta v kenijski politiki že od osamosvojitve leta 1963. Poleg tega državi tradicionalno vladajo predsedniki, ki pripadajo bodisi ljudstvu Kikujcev – kot Kenyatta – bodisi Kalenjinov, kot Ruto.

Morebitna zmaga 77-letnega Odinge, ki pripada ljudstvu Luo, bi pomenila odklon za državo, v kateri živi 44 etničnih skupin.

Kako hitro lahko razmere v politično, versko in etnično polarizirani Keniji eskalirajo, se je pokazalo med drugim leta 2007, ko so spornim volitvam sledili večdnevni medetnični spopadi, v katerih je umrlo več kot 1300 ljudi.