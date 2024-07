'V kibernetskem prostoru med državami ni oceanov in meja'

Vaja je združila približno 100 pripadnikov oboroženih sil in strokovnjakov za kibernetsko varnost iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Albanije, Kosova ter Združenih držav Amerike. Kot je dejal načelnik sektorja za komunikacije, informatiko in kibernetsko obrambo GŠSV, polkovnik Samo Flisek , sicer tudi kibernetski poveljnik SV, je kibernetski prostor "nova operativna domena, v kateri oborožene sile izvajajo operacije tako kot na primer na kopnem, morju in v zraku". Flisek posebej izpostavlja razvoj tehnologije in posledično potrebo po lovljenju koraka z napredkom. V njihovi največji enoti za komunikacije in informatiko na Vrhniki so vzpostavili centra za odkrivanje kibernetskih groženj in odzivanje na grožnje.

V postojnski vojašnici poteka pri nas doslej največja vaja s področja kibernetske varnosti. In kot je videti po prisotnosti uniform v vojašnici, imajo pomembno besedo pri tem Američani. Vajo namreč organizira Evropsko poveljstvo ZDA (USEUCOM) v sodelovanju s Slovensko vojsko in kibernetskim centrom ministrstva za obrambo. Pri tem velja spomniti, da je center, ki omogoča izvedbo zahtevnih nacionalnih in mednarodnih vaj s področja kibernetske varnosti, začel delovati lani novembra, potem ko ga je Mors prejel prek financiranja vlade ZDA.

"Če hoče kdo biti dober kibernetski bojevnik, mora najprej biti sistemski inženir."- polkovnik Samo Flisek

Rdeči proti modrim

Udeleženci vaje so se v prvem tednu osredotočili na pridobivanje novih znanj za uporabo naprednih varnostnih orodij in tehnik za odkrivanje ter preprečevanje kibernetskih napadov. Drugi teden je bil namenjen simulaciji kibernetskih incidentov, kjer so udeleženci branili svoja omrežja, zaznavali vdore in se nanje učinkovito odzivali. Vaja je, kot so nam povedali, temeljila na vrsti realističnih scenarijev, ki so udeležencem omogočili, da so se preizkusili v reševanju kompleksnih varnostnih izzivov.

Glavni akterji dvotedenskega druženja za zasloni so bili razdeljeni v tri ekipe. Napadalno – rdečo – in obrambno – modro in belo – ki je usmerjala potek same vaje, določala scenarije, sprožala incidente in predstavljala nekakšen vmesnik med konkurenčnima timoma. Kaj pravzaprav počnejo? Flisek razloži: "Rdečo ekipo tvorijo strokovnjaki za izvajanje vdorov v omrežja. Tako pripravljajo vdore prek zaznanih ranljivosti, poskušajo plasirati škodljivo kodo, pridobiti informacije in to narediti čim bolj neopaženo." Njihova naloga je torej početi to, kar bi v pravem bojevanju počel nasprotnik.