V Kijevu na obletnico vojne: dan kot kateri koli drug v zadnjih mesecih

365 dni groze, obstreljevanj, eksplozij, krvavih spopadov na eni in na milijone za vedno zaznamovanih usod na drugi strani. Življenja Ukrajincev so se pred natanko letom dni obrnila na glavo. Vojna na evropskih tleh je povzročila na stotine uničenih mest in vasi ter zahtevala več deset tisoč smrtnih žrtev. Posledice ruske invazije na sosedo čuti domala ves svet. Spopadi pa se ne le nadaljujejo, ampak jim ni videti konca. Današnji dan se je začel s tesnobnim pričakovanjem.

Potem ni bilo nič od napovedanih silnih raketnih napadov, tudi alarmov vsaj za zdaj še ni bilo. A kot vemo, je v Ukrajini, deželi vojne, predvidljivo le to, da je vse nepredvidljivo. Dan je minil mirno, oblasti so sicer opozarjale prebivalce, naj se ne družijo preveč, naj jih ne bo preveč na istem mestu, da se ne bi slučajno zgodila tragedija. In na koncu so te zapovedi postale priporočila, na koncu pa tudi od tega ni bilo kaj veliko.