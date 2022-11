V Kijevu znova vzpostavljena oskrba z vodo in elektriko

V ukrajinski prestolnici Kijev so dan po ruskih raketnih napadih obnovili oskrbo z vodo in električno energijo, je davi sporočil kijevski župan Vitalij Kličko. "Oskrba z vodo in električno energijo je bila v celoti obnovljena," je dejal Kličko. Po podatkih ukrajinske vlade je Rusija doslej uničila približno 40 odstotkov ukrajinske energetske infrastrukture, kar je prizadelo 16 regij.

Ob tem je poudaril, da so v mestu še vedno načrtovane prekinitve oskrbe z električno energijo "zaradi precejšnjega primanjkljaja v elektroenergetskem sistemu po barbarskih napadih agresorja". Rusija je v ponedeljek izvedla obsežen raketni napad na Ukrajino, katerega tarča je bila zlasti energetska infrastruktura. Ruske sile so med drugim raketirale cilje v Kijevu, Harkovu in Zaporožju. Zaradi obsežnih ruskih napadov na ukrajinsko infrastrukturo približno 80 odstotkov prebivalcev Kijeva ni imelo oskrbe z vodo, 350.000 domov pa je bilo brez elektrike. Ukrajinske oblasti poudarjajo, da so ruski napadi v zadnjem mesecu uničili približno tretjino njenih elektrarn, zato Ukrajince pozivajo, naj čim bolj varčujejo z električno energijo.