V Kijevu zagorela akademija znanosti, ena oseba umrla

Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je bilo v ruskih napadih na stanovanjsko poslopje ponoči poškodovanih 29 ljudi, med katerimi je bilo deset mladoletnikov. Rusija naj bi v napadu uporabila drsne bombe.
Tarča napadov je bila ponoči znova prestolnica Kijev z okolico. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da sta bila v napadih na območju ubita dva človeka in da je bil eden od njih azerbajdžanski državljan.
Po njegovih navedbah so bila v napadih z ruskimi droni v Kijevu in drugih mestih po državi ponoči in danes poškodovana stanovanjska poslopja, telekomunikacijska infrastruktura in bencinske črpalke.
Požar v Ukrajinski narodni akademiji znanosti
Sporočil je tudi, da je po napadu z ruskim dronom danes izbruhnil obsežen požar v Ukrajinski narodni akademiji znanosti v središču prestolnice. Gasilci ga skušajo pogasiti in iščejo ljudi, ki so morda ujeti v poslopju, je dodal. Objavil je videoposnetek, v katerem je videti, da so ognjeni zublji zajeli velik del zgodovinskega poslopja.
Župan Kijeva Vitalij Kličko pa je sporočil, da je požar zahteval eno življenje in da so tri poškodovane odpeljali v bolnišnico.
Strah pred mrzlo zimo
Ukrajinski premier Sergij Korecki je pred tem v pogovoru za televizijo TSN v nedeljo zvečer ocenil, da bi se ranljive skupine prebivalstva morale preseliti iz mest še pred zimo. Dejal je, da se je o tem pogovarjal z županom Kijeva.
Prav Kijev je bil namreč lansko zimo zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo več tednov brez elektrike, s tem pa tudi brez gretja pri -20 stopinj Celzija. Premier je ocenil, da bi morali prebivalci z omejeno mobilnostjo razmisliti o alternativnih bivališčih med zimo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Rusko obrambno ministrstvo je medtem danes potrdilo napade na podatkovne centre v Kijevu, ki ukrajinski vojski zagotavljajo storitve mobilne telefonije in interneta. Sporočilo je tudi, da so v Odeški regiji napadli logistične centre in ladjo z zalogami za ukrajinsko vojsko.