V Kijevu zagorela akademija znanosti, ena oseba umrla

Župan Harkova Igor Terehov je sporočil, da je bilo v ruskih napadih na stanovanjsko poslopje ponoči poškodovanih 29 ljudi, med katerimi je bilo deset mladoletnikov. Rusija naj bi v napadu uporabila drsne bombe.

Tarča napadov je bila ponoči znova prestolnica Kijev z okolico. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na omrežju X sporočil, da sta bila v napadih na območju ubita dva človeka in da je bil eden od njih azerbajdžanski državljan.

Po njegovih navedbah so bila v napadih z ruskimi droni v Kijevu in drugih mestih po državi ponoči in danes poškodovana stanovanjska poslopja, telekomunikacijska infrastruktura in bencinske črpalke.