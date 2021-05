V kipu dinozavra odkrili truplo pogrešanega moškega

Moškega, ki ga je njegova družina že prijavila kot pogrešanega, so našli, potem ko sta oče in sin v soboto popoldne opazila, da od kipa stegozavra v predmestju Barcelone veje neprijeten vonj, oče pa je nato skozi razpoko na nogi zagledal truplo. Na kraj so nato poklicali tri gasilske ekipe, gasilci pa so morali v dinozavrovo nogo narediti luknjo, da so lahko prišli do pokojnega moškega, poroča BBC.