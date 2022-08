V kitajskem mestu na koronavirus testirajo tudi ribe, kozice in rake

Kitajska s svojo politiko ničelne tolerance do koronavirusa znova buri duhove. Oblasti so namreč v luči 40 novoodkritih okužb presenetile z novim odlokom, ki zapoveduje, da bodo ob 5000 prebivalcih mesta Xiamen nujno testirane tudi nekatere morske živali. Po spletu so že zaokrožili posnetki, na katerih zdravstveni delavci v živali, med katerimi so nekatere še žive, porivajo testne palčke.

Visoko nalezljiva, a manj intenzivna različica koronavirusa, preglavice povzroča tudi Kitajski, ki že od samega pojava virusa za njegovo zajezitev sprejema nenavadne in intenzivne ukrepe. Ker je bilo na testih za koronavirus v mestu Xiamen približno 40 rezultatov pozitivnih, so mestne oblasti izdale uradni odlok, v katerem zapovedujejo, da bodo za zajezitev okužb poleg približno 5000 prebivalcev mesta na prisotnost koronavirusa testirane tudi nekatere morske živali, piše BBC. "Ko se ribiči vrnejo v svoja pristanišča, se morajo skupaj z njimi testirati tudi živali, namenjene za uživanje," je zapisal okrožni odbor za pomorski nadzor mesta. Testiranje morskih živali so namreč odredili zaradi nezakonitih menjav blaga kitajskih in tujih ribičev. Posnetki testiranja morskih živali, ki so se že znašli na spletu, pa so iz uporabnikov izvabili nemalo odzivov. Večini se početje zdi bizarno. "To je tako nenaravno. Ne vem ali bi se smejal ali jokal," je zapisal eden izmed komentatorjev. Dvom, da so morske živali povezane s koronavirusom, na Kitajskem tli že dalj časa, saj je bil tudi prvi koronavirusni izbruh v zgodovini leta 2019 povezan z ribjo tržnico. Ribiško skupnost pa krivijo tudi za trenutni izbruh, ki traja od začetka avgusta in v katerem je zbolelo približno 10.000 ljudi. Znanstveniki pa ugibanja, da se virus prenaša z morskimi živalmi zavračajo. Veliko bolj verjetno se jim namreč zdi, da se je virus razširil zaradi pomanjkljive higiene v pristaniščih in na tržnicah. Zaradi rib so bili na Kitajskem podobno zaskrbljeni že leta 2020, ko je javni medij za okužbe s koronavirusom v enem izmed člankov okrivil losose, saj naj bi na deskah za pripravo te ribe zaznali sledove virusa. Zapis pa ni le povzročil, da so restavracije in trgovine s svoje ponudbe robi umaknile, ustavil se je tudi uvoz, panika pa se je razširila po celi državi. Vendar pa ribe niso edina živalska vrsta, ki so jo Kitajci zaradi strahu v zadnjih dveh letih postavili pred testno palčko. Maja so tako na primer v enem izmed živalskih vrtov dvakrat tedensko testiranje zapovedali povodnim konjem.