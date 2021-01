V kitajskem rudniku umrlo še devet rudarjev

Po eksploziji v rudniku zlata v Hushanu v pokrajini Šandong je zasulo skupno 22 rudarjev. S skupino enajstih, ki so bili ujeti na globini okoli 580 metrov pod površjem, so vzpostavili stik pred okoli tednom dni. Eden od njih je bil sicer huje poškodovan in je kasneje umrl.

Nekaterim rudarjem so lahko hrano in zdravila dostavljali le po jaških, ki so jih zvrtali reševalci. V nedeljo so po 14 dneh rešili enajst rudarjev. "Od nedelje popoldne do danes popoldne se reševalci niso ustavili in so našli še devet ujetih rudarjev, ki so žal vsi umrli," je novinarjem danes pojasnil župan mesta Jantaj Čen Fej. Dodal je, da so trupla teh rudarjev skupaj s tistim, ki je umrl v četrtek, že prepeljali iz rudnika.