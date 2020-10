V kitajskem živalskem vrtu skupina medvedov ubila zaposlenega

Safari park v Šanghaju je ena od atrakcij, ki privablja številne turiste. Za razliko od navadnega živalskega vrta, so v tovrstnih safari parkih turisti tisti, ki so "zaprti" v vozilih in turističnih avtobusih, medtem ko se živali zunaj prosto gibajo in lahko obiskovalci opazujejo njihovo vedenje v naravi. A med sobotnim obiskom šanghajskega živalskega vrta so bili obiskovalci priča grozljivi tragediji.

Ko so se peljali čez predel parka, v katerem kraljujejo medvedi, je namreč pozornost turistov pritegnila skupina medvedov, ki se je zbrala in prerivala okoli nečesa. Na posnetku, ki ga je posnel eden izmed turistov z avtobusa in je zakrožil po družbenih omrežjih, je slišati kričanje prestrašenih opazovalcev, ko so ugotovili, kaj počnejo medvedi. Ti so namreč pred njihovimi očmi trgali truplo uslužbenca živalskega vrta.

Uprava parka je potrdila, da je njihov zaposleni umrl v napadu, a dogodka niso podrobneje pojasnili. Na svoji spletni strani so zapisali, da so zelo pretreseni, da se je zgodila takšna tragedija, turistom pa so se opravičili za neprijetno izkušnjo. "Izražamo sožalje družini preminulega uslužbenca. Opravičujemo se obiskovalcem, ki so bili priča tem dogodku," so zapisali na svoji spletni strani. Dodali so, da dogodek še preiskujejo in da bodo še bolje poskrbeli za varnost tako zaposlenih kot obiskovalcev. V živalskem vrtu so po dogodku začasno zaprli območje, kjer se nahajajo zveri.

Park se razteza na več kot 4000 kvadratnih metrih, v njem pa se nahaja več kot 100.000 živali več kot 200 različnih živalskih vrst.