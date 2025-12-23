Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V kiviju iz Srbije odkrili ličinke in insekte

Beograd, 23. 12. 2025 14.18 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
N.L. STA
Kivi

Agencija za hrano in veterinarstvo Severne Makedonije je minuli teden prepovedala uvoz več kot 20 ton kivija iz Srbije. Uvoz tega sadeža so prepovedali, potem ko so v plodovih odkrili ličinke in insekte.

Inšpektor za hrano je prepovedal uvoz 22,3 tone kivija zaradi spremenjenega videza, vonja in drugih podobnih lastnosti ter prisotnosti ličink in insektov, je v nedeljo navedla makedonska agencija za hrano in veterinarstvo v sporočilu, ki ga povzema Beta.

Kivi je bil po navedbah agencije namenjen industrijski predelavi. Inšpektor je izdal odločbo o njegovem uničenju, potem ko so ugotovili, da pošiljke ni mogoče vrniti v državo izvoznico.

kivi Srbija Severna Makedonija agencija za hrano insekti ličinke

Slovenija izrazila solidarnost z Grenlandijo

V javnost še 8000 Epsteinovih dosjejev

SORODNI ČLANKI

Prijavili sumljiv vonj po plinu, med preiskavo našli smrdljivo eksotično sadje

Nič več trkanja po lupini, sladke lubenice zazna umetna inteligenca

Povpraševanja po marelicah manj: so se kupci navadili na slabe letine?

Bolezni rastlin, popokani sadeži, skop pridelek ... cene pa zgolj rastejo

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Želko Kacin
23. 12. 2025 16.09
nisem vedel da raste kivi v srbiji,spet blatite nekdaj bratski narod,sram vas je lahko
Odgovori
0 0
Tovariš Balki
23. 12. 2025 16.04
Jaz kupujem samo sadje in zelenjavo iz doline neretve...pa to
Odgovori
0 0
duhccc
23. 12. 2025 15.56
sej ce bi vedli kaj vse se v drugo hrano dajajo ---
Odgovori
+2
2 0
Volodimir Z.
23. 12. 2025 15.45
Zdaj bojo naredili kivovaču
Odgovori
+3
3 0
stoinena
23. 12. 2025 15.44
to kar raste tudi pri nas, pa res ni treba uvažati. ne vem kdo tega ne razume.
Odgovori
+5
5 0
stoinena
23. 12. 2025 15.45
nimamo dovolj? ne verjamem glede na to koliko stran zmečemo.
Odgovori
+3
3 0
Andrej77
23. 12. 2025 15.40
Srbska posla
Odgovori
+4
7 3
Stojadina-sportiva
23. 12. 2025 15.39
Saj v bananah tud tablega najdejo pa ni biggie 😅
Odgovori
+1
2 1
Dobruška vas -Đžema
23. 12. 2025 15.33
Takole bom rekla to mi je že šofer Mile povedal,da se je zgodilo.
Odgovori
+2
2 0
medŠihtom
23. 12. 2025 15.51
a ti je končno ratalo bota spisat da sam odgovarja. pohvale, men tut dela odlično. IQ povprečne slovenke pri 64, hahahahahahaha.
Odgovori
-1
0 1
pingvinislo5
23. 12. 2025 15.33
a pol kiviji niso vegsanski?
Odgovori
+3
3 0
Frzenk
23. 12. 2025 15.33
vučiču naj pelejo
Odgovori
+4
5 1
kinimod
23. 12. 2025 15.25
Kje je zdej una Naša Makedonka ¿
Odgovori
+4
4 0
Wolfman
23. 12. 2025 15.22
Vitamini in beljakovine po srbsko!
Odgovori
+6
6 0
Buci in Bobo
23. 12. 2025 15.21
To dajte zapornikom.
Odgovori
+4
4 0
zapiramvamustaaa
23. 12. 2025 15.19
To Srbijo treba zradirat.Pri njih pa je res vse šlo k vragu.Nic več zdravega,nič več pametnega nič več dobrega žal.
Odgovori
+5
9 4
vlahov
23. 12. 2025 14.34
Verjetno ni bil šprican z strupi. Napad na Srbijo.
Odgovori
-5
6 11
visoki
23. 12. 2025 15.33
kakšen napad na srbijo,a boš ti to jedel
Odgovori
+2
4 2
bibaleze
Portal
Enrique Iglesias in Anna Kournikova pozdravila četrtega otroka
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Katerih rib se izogibati na božični mizi
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
Ideja za božič: Naj ne bo popoln!
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Koliko boste plačevali za elektriko?
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
moskisvet
Portal
Kakšna tragedija! Umrl je v prometni nesreči
Katera je mati, katera hči?
Katera je mati, katera hči?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
Razgled, ki jemlje dih
Razgled, ki jemlje dih
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425