V kiviju iz Srbije odkrili ličinke in insekte

Inšpektor za hrano je prepovedal uvoz 22,3 tone kivija zaradi spremenjenega videza, vonja in drugih podobnih lastnosti ter prisotnosti ličink in insektov, je v nedeljo navedla makedonska agencija za hrano in veterinarstvo v sporočilu, ki ga povzema Beta.

Kivi je bil po navedbah agencije namenjen industrijski predelavi. Inšpektor je izdal odločbo o njegovem uničenju, potem ko so ugotovili, da pošiljke ni mogoče vrniti v državo izvoznico.