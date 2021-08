V Klenovici zaprli plažo

Potem, ko smo včeraj poročali, da je koncentracija bakterije E.coli v morju na lokaciji pri znani skakalnici Tuner v Klenovici močno presegla dovoljene vrednosti in je Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije lokaciji dal nezadostno oceno, nam je danes bralec sporočil, da so ob 12. uri plažo zaprli. Kot je pojasnil, pristojni niso podali nobenega uradnega obvestila, ampak so postavili zgolj znak, ki prepoveduje plavanje na omenjeni plaži.

Spomnimo, da so obiskovalci plaže v Klenovici že nekaj časa opozarjali na neznosen smrad, ki se je širil iz morja. Inšpektorji so zato opravili analizo kakovosti morja na treh lokacijah, in sicer v bližini objekta "Marintimo", nato sredi plaže in na koncu plaže, ob skakalnici Tuner. Rezultati, po podatkih laboratorija za vodno mikrobiologijo na županijskem inštitutu, so bili na prvih dveh lokacijah dobri, medtem ko so pri skakalnici Tuner pokazali preveliko koncentracijo bakterije E.coli.