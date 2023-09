V 'kolesu za hrčke' skušal prečkati Atlantik, aretirali so ga že trikrat

Ameriške oblasti so povedale, da 44-letni maratonec Reza Baluchi več dni ni hotel zapustiti plovila. Njegovo potovanje se je začelo prav v času, ko so se ameriške oblasti pripravljale na prihod velikega orkana. A kljub temu moški kar tri dni ni želel zapustiti plovila, grozil je celo, da se bo ubil z nožem. Trdil je tudi, da ima na krovu plovila bombo.

Ameriški policisti so aretirali moškega s Floride, ki je skušal kar "steči" do Londona. V doma narejenem plovilu v obliki hrčkovega kolesa, v katerem bi tekel, se je namreč nameraval kar čez Atlantik podati do Evrope, specifično do prestolnice Velike Britanije, poroča BBC . A njegov poskus je 26. avgusta približno 110 kilometrov od otoka Tybee v zvezni državi Georgia preprečila ameriška obalna straža.

Doma izdelano kolo je zasnovano na način, da ga po vodi poganja tek osebe znotraj priprave. Deluje podobno kot kolo za hrčke. "Na podlagi stanja plovila so častniki obalne straže ugotovili, da Baluchi izvaja očitno nevarno potovanje," so zapisali v kazenski ovadbi.

Oblastem se je naposled predal 1. septembra, potem ko so ga pripeljali v bazo obalne straže v Miamiju. Uradniki so po pregledu ugotovili, da so bile grožnje z bombo prazne. Baluchija zdaj bremenijo zvezne obtožbe oviranja vkrcanja oblasti in kršitve ukaza kapitana pristanišča.

Vendar pa to ni prva kazenska ovadba za 44-letnika. S plovilom, ki ga sam imenuje "mehurček", je namreč že pred tem skušal "odpluti" na odprto morje. Leta 2021 so ga aretirali, ko je skušal na ta način odpluti s Floride v New York, leta 2014 so ga morali iz podobnega izuma rešiti blizu St. Augustina, le dve leti pozneje pa so ga reševali blizu Palm Beacha na Floridi.

Glede na pretekle intervjuje je Baluchi dejal, da je s takšnimi potovanji želel zbrati denar za različne namene, med drugim za brezdomce, obalno stražo, policijo in gasilce. "To so ljudje v javni službi, to počnejo zaradi varnosti in pomagajo drugim ljudem," je dejal v enem od intervjujev.