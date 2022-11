V Koloradu v množičnem streljanju ubitih pet oseb

Policija o morebitnem motivu ni želela govoriti. Stotnik gasilcev Colorado Springs Mike Smaldino je dejal, da se je enajst reševalnih vozil odpeljalo na prizorišče, po tem, ko so prejeli več klicev."Tukaj bomo še veliko, veliko ur," je povedala Castrova.

Klub Q je v izjavi na družbenih medijih sporočil, da je "skrušen zaradi nesmiselnega napada na našo skupnost" in izrazil sožalje žrtvam in njihovim družinam. "Zahvaljujemo se hitrim odzivom junaških strank, ki so ukrotile strelca in končale ta sovražni napad," so še zapisali v izjavi.

Policija še ni razkrila podrobnosti o tem, kako se je streljanje končalo, Castrova pa je dejala, da "to ni šlo za streljanje s strani policista."