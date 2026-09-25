V Kolpi na Hrvaškem utonilo pet migrantov

"Policisti na Policijski postaji Vrbovsko so danes ob 15.30 prejeli prijavo, da se v reki Kolpi na obmejnem območju blizu kraja Damalj nahaja več oseb, verjetno migrantov," izjavo policije navaja net.hr.

Policist je ob prihodu na kraj dogodka skočil v reko in skupaj s kolegom policistom ter s pomočjo občanov potegnil na obalo in rešil pet tujih državljanov.

Po doslej ugotovljenih informacijah je štirinajstim osebam uspelo prečkati reko in so na ozemlju Slovenije, pet so jih rešili Hrvati, ostalih pet pa se je utopilo, je sporočila policija.

Preiskava dogodka je še v teku, medtem ko gasilci še vedno prečesujejo območje.