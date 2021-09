V Kolumbiji zasegli več kot 3000 plavuti morskih psov

Poleg 3493 plavuti morskih psov so kolumbijske oblasti zasegle tudi 117 kilogramov ribjih mehurjev, poroča France 24. Plavuti, ki so velike tudi do pet metrov in pripadajo vsaj trem različnim vrstam morskega psa, so v petek našli v petih škatlah na letališču v Bogoti El Dorado, namenjene pa so bile na Kitajsko.