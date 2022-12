V kontejnerskem naselju v Petrinji umrl dojenček

V dveh letih so v Banovini podrli 758 objektov in obnovili 3894 družinskih hiš. Dela trenutno potekajo na 474 hišah, konstrukcijska obnova pa na 113 hišah. Država je doslej zgradila pet hiš, ena pa je bila podarjena.

Prebivalci Banovine so do konca novembra vložili skupno 9674 zahtev za obnovo in 8586 zahtev za nekonstrukcijsko obnovo. Sami so z državnimi sredstvi obnovili 1066 hiš.